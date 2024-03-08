С макияжем в спортзал: выяснили, как это влияет на кожу

Учитывая важность фитнес-центров в социальном взаимодействии в наше время, отказаться от макияжа там многим людям трудно. Однако ученые из Кореи и США обнаружили, что использование косметики на лице во время тренировок может негативно влиять на кожу.

Новое исследование влияния макияжа

В эксперименте участвовали 43 студента. Почти половина из них были девушками в возрасте около 23 лет (с погрешностью в пять лет), а остальные - мужчин (средний возраст 26 лет, погрешность 6,7 года). Все участники перед началом исследования подтвердили отсутствие серьезных заболеваний и аллергических реакций.

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Прежде чем начать эксперимент, участникам очистили лицо с помощью мицеллярной воды. Далее измеряли уровень влажности, эластичность и жирность кожи, а также определяли размер пор. После этого на одну половину лица в области Т-зоны и U-зоны наносили тональный крем с помощью губки.

Вторая половина лица оставалась без макияжа. Далее участникам предлагали 20-минутную тренировку на беговой дорожке, после чего все замеры повторяли.

Макияж вредит коже во время физических нагрузок

Сопоставление результатов показало, что влажность и эластичность кожи увеличивались после тренировки. Однако на участках с тональным кремом этот эффект был наиболее выражен. Ученые связывают это с тем, что макияж препятствовал испарению влаги из кожи.

Также было обнаружено, что физическая активность приводит к увеличению размера пор на лице. На части без макияжа они расширились больше. Это свидетельствует о том, что косметика может закупоривать поры. Жирность кожи на части без макияжа увеличивалась после тренировки, тогда как на участках под тональным кремом, наоборот, уменьшалась. Снижение уровня кожного жира может привести к сухости кожи.

Итак, исследователи пришли к выводу, что использование тонального крема во время аэробных упражнений может негативно влиять на состояние кожи лица, особенно если она склонна к сухости. Поэтому они рекомендуют удалять макияж перед тренировкой.