Доносила аж до 35 тижня: у Львові унікальний випадок народження трійні

У Львівському перинатальному центрі виписали трійню дівчаток, яких мама доносила аж до 35 тижнів вагітності.

Як розповіла гендиректорка перинатального центру Марія Малачинська, це унікальний випадок.

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Матері вдалося доносити до 35 тижнів вагітності. Дві дівчинки народилися з вагою 2450 грамів, а третя крихітка – 2480 грами,

– повідомила медикиня.

За словами директорки закладу Марії Малачинської, майбутня мама Тетяна перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології від 32-го тижня вагітності.

Сестрички уже вдома

Повідомляють, що після того, як трійню сестричок оглянули суміжні спеціалісти, їх виписали. Наразі дівчатка уже на грудному вигодовуванні.

Також відомо, що дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.

Трійня оглянута суміжними спеціалістами, налагоджене грудне вигодовування. Бажаємо малечі безтурботного дитинства у квітучій Україні,

– побажала Марія Малачинська.

До слова, раніше ми розповідали про інший цікавий випадок пологів у Львові – рідні сестри одночасно народили двох діток. У породіль одночасно відійшли води та народилися малюки. Сталось це на Різдво.