Доносила до 35 недели: во Львове уникальный случай рождения тройни

Во Львовском перинатальном центре выписали тройню девочек, которых мама доносила до 35 недель беременности.

Как рассказала гендиректор перинатального центра Мария Малачинская, это уникальный случай.

Смотрите также Украинские военные смогут бесплатно хранить сперматозоиды и яйцеклетки в криобанках

Матери удалось доносить до 35 недель беременности. Две девочки родились с весом 2450 граммов, а третья кроха – 2480 граммов,

– сообщила медикиня.

По словам директора заведения Марии Малачинской, будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии с 32-й недели беременности.

Сестрички уже дома

Сообщается, что после того, как тройню сестричек осмотрели смежные специалисты, их выписали. Пока девочки уже на грудном вскармливании.

Также известно, что девочки родились в результате кесарева сечения.

Тройня осмотрена смежными специалистами, налажено грудное вскармливание. Желаем малышей беззаботного детства в цветущей Украине,

– пожелала Мария Малачинская.

К слову, раньше мы рассказывали о другом интересном случае родов во Львове – родные сестры одновременно родили двоих детей. У рожениц одновременно отошли воды и родились малыши. Случилось это на Рождество.