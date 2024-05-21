Не спадковість, а збіг: новонародженій дівчинці видалили гігантську пухлину, така ж була у мами

У Львові у дитячій лікарні святого Миколая прооперували новонароджену дівчинку із півкілограмовою пухлиною.

Восьмисантиметрову пухлину видалили за одну операцію, повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

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Дівчинка народилась з 8-сантиметровою пухлиною

Роксолана народилася лише місяць тому. У дівчинки виявли 8-сантиметрову пухлину — крижово-куприкову тератому ще на 19 тижні вагітності під час УЗД.

У мами Роксолани Анастасії при народженні також був такий діагноз. Оскільки єдиним рішенням було хірургічне видалення пухлини, медики вирішили прооперувати дівчинку на 10 день після народження.



Дівчинку успішно прооперували / Фото пресслужби Першого ТМО Львова

Операція минула успішно

Медики повідомили, що операція видалася хоч і складною, адже у дівчинки була тератома глибокого третього типу, але успішною.

Складність полягала в тому, що хірургам потрібно було одномоментно висікти утворення та виконати анопроктопластику, тобто відновити пошкоджені ділянки, з яких вирізали пухлину.

"Для таких крихіток дуже важливо виконати всі необхідні маніпуляції в ході однієї операції, бо це знижує ризик ускладнень та скорочує період одужання", – ідеться у повідомленні пресслужби лікарні.

Лікарі прооперували новонароджену дівчинку з півторакілограмовою пухлиною / Фото пресслужби Першого ТМО Львова

Така ж пухлина була у мами

Мама дівчинки – Анастасія розповіла, що їй у дитинстві тератому видалили за 3 операції.

Львівські хірурги пояснили, що раніше видалення проводили в кілька етапів через обмежені методи діагностики й брак інструментів. А тепер лікарі мають змогу видалити вроджену пухлину за одне втручання.

. Крижово-куприкова тератома — патологія, яка зустрічається в одного з 35000 новонароджених.

Лікарі також пояснили, що той факт, що мама Анастасія, і донечка Роксолана народилися із цією паталогією – не спадковість, а збіг.