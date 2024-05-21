Не наследственность, а совпадение: новорожденной девочке удалили гигантскую опухоль, такая же была у мамы
Источник:Пресс-служба Первого ТМО Львова
Во Львове в детской больнице святого Николая прооперировали новорожденную девочку с полукилограммовой опухолью.
Восьмисантиметровую опухоль удалили за одну операцию, сообщили в пресс-службе Первого ТМО Львова.
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Девочка родилась с 8-сантиметровой опухолью
Роксолана родилась всего месяц назад. У девочки обнаружили 8-сантиметровую опухоль - крестцово-копчиковая тератома еще на 19 неделе беременности во время УЗИ.
У мамы Роксоланы Анастасии при рождении также был такой диагноз. Поскольку единственным решением было хирургическое удаление опухоли, медики решили прооперировать девочку на 10 день после рождения.
Девочку успешно прооперировали / Фото пресс-службы Первого ТМО Львова
Операция прошла успешно
Медики сообщили, что операция выдалась хоть и сложной, ведь у девочки была тератома глубокого третьего типа, но успешной.
Сложность заключалась в том, что хирургам нужно было одномоментно иссечь образование и выполнить анопроктопластику, то есть восстановить поврежденные участки, из которых вырезали опухоль.
"Для таких крох очень важно выполнить все необходимые манипуляции в ходе одной операции, потому что это снижает риск осложнений и сокращает период выздоровления", – говорится в сообщении пресс-службы больницы.
Врачи прооперировали новорожденную девочку с полуторакилограммовой опухолью / Фото пресс-службы Первого ТМО Львова
Такая же опухоль была у мамы
Мама девочки – Анастасия рассказала, что ей в детстве тератому удалили за 3 операции.
Львовские хирурги объяснили, что раньше удаление проводили в несколько этапов из-за ограниченных методов диагностики и нехватки инструментов. А теперь врачи могут удалить врожденную опухоль за одно вмешательство.Справка. Крестцово-копчиковая тератома - патология, которая встречается у одного из 35000 новорожденных.
Врачи также объяснили, что тот факт, что мама Анастасия, и дочь Роксолана родились с этой паталогией – не наследственность, а совпадение.