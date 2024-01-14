У львівській лікарні помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові в лікарні помер 5-річний син українського співака та бандуриста Віктора Пашника Велес. Хлопчик понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням.

Про втрату пізно ввечері повідомив батько хлопчика Віктор Пашник. Він опублікував у мережі спільний допис з дружиною Маріанною Вахняк, передає 24 Канал.

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Лікарі констатували у хлопчика смерть головного мозку. Після цього інформації про стан здоров'я хлопчика не було, а пізно ввечері 13 січня стало відомо про смерть Велеса.

Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із небес світи… Спочивай із миром, коханий наш Лесюньо!

– написав Віктор Пашник у мережі.

Що відомо про трагічний інцидент

8 грудня 2023 Маріанна Вахняк разом з 5-річним Велесом прийшли до львівської стоматологічної клініки ТОВ "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent). Дитині треба було видалити 2 молочні зуби й працівники центру запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією.

Хлопчик почав дуже пручатися в операційній, але співробітники силоміць надягли маску. Жінка просила припинити це, однак анестезіолог не послухав і лікарі почали видаляти зуби. Через деякий час Маріанна почула метушню в операційній, а згодом – приїхали карети швидкої.

Згодом медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП" вийшов до жінки й повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, але лікарям вдалося запустити його знову. Але хлопчика переводять в реанімаційне відділення лікарні святого Миколая. У 5-річного Велеса констатували клінічну смерть мозку, й він впав у кому.

Лікарі не давали жодних прогнозів, адже стан хлопчика постійно погіршувався. Органи відмирали попри усі намагання медиків.

Батьки звинувачують у всьому лікарів стоматологічної клініки, тому 17 грудня звернулися до правоохоронних органів, де відкрили кримінальне провадження. Попередня класифікація – "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником". Однак в клініці не коментують інцидент, а медичний директор вихваляє працівників, які встигли реанімувати дитину.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним ба близьким Велеса. Світла пам'ять.