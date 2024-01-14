Во львовской больнице умер 5-летний мальчик, впавший в кому после удаления зубов

Во Львове в больнице умер 5-летний сын украинского певца и бандуриста Виктора Пашника Велес. Мальчик больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом.

О потере поздно вечером сообщил отец мальчика Виктор Пашник. Он опубликовал в сети совместное сообщение с женой Марианной Вахняк, передает 24 Канал.

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Врачи констатировали у мальчика смерть головного мозга. После этого информации о состоянии здоровья мальчика не было, а поздно вечером 13 января стало известно о смерти Велеса.

Лети наш мальчик, лети… Всем нам с небес миры… Почивай с миром, любимый наш Лесюньо!

– написал Виктор Пашник в сети.

Что известно о трагическом инциденте

8 декабря 2023 года Марианна Вахняк вместе с 5-летним Велесом пришли во львовскую стоматологическую клинику ООО "ОРИ ГРУПП" (Ori-Dent). Ребенку нужно было удалить 2 молочных зуба и работники центра предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией.

Мальчик начал очень сопротивляться в операционной, но сотрудники насильно надели маску. Женщина просила прекратить это, однако анестезиолог не послушал, и врачи начали удалять зубы. Через некоторое время Марианна услышала суету в операционной, а впоследствии – приехали кареты скорой.

Впоследствии медицинский директор ООО "ОРИ ГРУПП" вышел к женщине и сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, но врачам удалось запустить его снова. Но мальчика переводят в реанимационное отделение больницы святого Николая. У 5-летнего Велеса констатировали клиническую смерть мозга, и он впал в кому.

Врачи не давали никаких прогнозов, ведь состояние мальчика постоянно ухудшалось. Органы отмирали, несмотря на все попытки медиков.

Родители обвиняют во всем врачей стоматологической клиники, поэтому 17 декабря обратились в правоохранительные органы, где открыли уголовное производство. Предварительная классификация – "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Однако в клинике не комментируют инцидент, а медицинский директор восхваляет работников, успевших реанимировать ребенка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Велеса. Светлая память.