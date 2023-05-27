Як обрати лубрикант, щоб ваш секс був незабутній та безпечний

Щодо використання лубриканту є чимало упереджень: зокрема про те, що він необхідний лише, якщо вам не вистачає зволоження через недостатнє збудження чи стан здоров'я. Але це далеко не так! Лубрикант робить секс приємнішим і безпечнішим.

Сексолог Володимир Юшманов розповів, як же правильно обрати лубрикант залежно від потреби партнерів.

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На водній основі – вони безпечні з будь-якими іграшками та презервативами, а також найбільш сході на природню змазку жінки. Але їх треба часто поновлювати, бо вони висихають і часто вони викликають алергічну реакцію.

Масляні лубриканти – їх треба небагато для чудового ковзання та вони не викликають алергічної реакції. Втім, їх не можна використовувати ні з презервативами, ні з будь-якими іграшками, а потім на білизні можуть лишитися плями. Також вони дорожчі.

Лубриканти на масляній основі можуть руйнувати латекс і знижувати ефективність презерватива як контрацептива та захисту від ІПСШ.

Силіконові лубриканти – це щось середнє: їх можна використовувати з презервативами та зазвичай вони не викликають алергічної реакції. Можна використовувати з пластиковими іграшками. Силіконові іграшки – вже не підходять. А також все одно залишаються плями на білизні.

Силіконові лубриканти не варто використовувати з силіконовими іграшками / Фото Unsplash

Саморобні лубриканти чи слина – це зазвичай ризик і досить сильний, а тому сексолог не радить їх використовувати.

Неочікувані переваги лубрикантів