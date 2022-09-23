Прорив у лікуванні екземи та атопічного дерматиту: створили новий революційний препарат

Створили новий препарат Дупілумаб, який за словами медиків, що має "революційний" ефект на усунення симптомів екземи та низки алергічних захворювань.

Проблема лікування екземи

Від екземи (або атопічного дерматиту) страждають мільйони людей. Це хронічне запальне захворювання призводить до того, що шкіра червоніє і сохне, починає свербіти, це дуже негативно впливає на якість життя.

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Нині ліків проти цього стану немає, є тільки способи тимчасово покращити стан. Але новий препарат виявився неймовірно ефективним і зміг суттєво зменшити ознаки та симптоми екземи у дітей віком до шести років з помірними та тяжкими випадками захворювання.

Нове дослідження препарату проти екземи

У новому дослідженні 162 дитини у віці від 6 місяців до 6 років з екземою отримували дупілумаб або плацебо протягом 16 тижнів. Більш ніж у половини дітей, які отримували препарат, тяжкість симптомів зменшилася на 75%. Зокрема, майже зник свербіж, і діти стали набагато краще спати.

Дупілумаб націлений на важливий імунне запалення при алергії та вже використовується для лікування екземи у дітей старшого віку та дорослих, а також астми, поліпів у носі та інших проблем, пов'язаних з алергією. Він уже має профіль безпеки, відзначений як "високий" і подальші лабораторні дослідження, за словами медиків, не потрібні. Тепер він доступний для дітей віком від 6 місяців, його потрібно вводити за допомогою щомісячної ін'єкції.

Крім того, дослідники вважають, що препарат також може мати профілактичний ефект. Оскільки він використовує такий агресивний підхід до заспокоєння запальної реакції імунної системи, є велика ймовірність, що він також може захистити від інших алергічних проблем, що розвиваються у старшому віці.

Поки невідомо, коли ці ліки надійдуть у продаж в Україні і яка буде їхня вартість.