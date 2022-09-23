Прорыв в лечении экземы и атопического дерматита создали новый революционный препарат

Создали новый препарат Дупилумаб, который, по словам медиков, имеет "революционный" эффект на устранение симптомов экземы и ряда аллергических заболеваний.

Проблема лечения экземы

От экземы (или атопического дерматита) страдают миллионы людей. Это хроническое воспалительное заболевание приводит к тому, что кожа краснеет и сохнет, начинает чесаться, это очень негативно влияет на качество жизни.

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В настоящее время лекарства против этого состояния нет, есть только способы временно улучшить состояние. Но новый препарат оказался невероятно эффективным и смог существенно снизить признаки и симптомы экземы у детей до шести лет с умеренными и тяжелыми случаями заболевания.

Новое исследование препарата против экземы

В новом исследовании 162 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 6 лет с экземой получали дупилумаб или плацебо в течение 16 недель. Более чем у половины детей, получавших препарат, тяжесть симптомов уменьшилась на 75%. В частности, почти исчез зуд, и дети стали гораздо лучше спать.

Дупилумаб нацелен на важное иммунное воспаление при аллергии и используется для лечения экземы у детей старшего возраста и взрослых, а также астмы, полипов в носу и других проблем, связанных с аллергией. У него уже есть профиль безопасности, отмеченный как "высокий" и дальнейшие лабораторные исследования, по словам медиков, не нужны. Теперь он доступен для детей от 6 месяцев, его нужно вводить с помощью ежемесячной инъекции.

Кроме того, исследователи считают, что препарат также может иметь профилактический эффект. Поскольку он использует такой агрессивный подход к успокоению воспалительной реакции иммунной системы, есть большая вероятность, что он может защитить от других аллергических проблем, развивающихся в старшем возрасте.

Пока неизвестно, когда это лекарство поступит в продажу в Украине и какова будет их стоимость.