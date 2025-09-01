У Львові лікарі видалили з-під ключиці 73-річної жінки 12-сантиметрового паразита.

Про випадок розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, інформує 24 Канал.

Що відомо про випадок?

У липні пацієнтка помітила припухлість у ділянці лівої ключиці. Спершу новоутворення у підшкірно-жировій клітковині не викликало дискомфорту, однак згодом жінка звернулася до медиків. Під час операції хірурги виявили та вилучили паразита завдовжки 12 сантиметрів.

Вид гельмінта наразі визначають у паразитологічній лабораторії. Жінці поставили діагноз "дирофіляріоз". За словами медиків, це вже третій підтверджений випадок захворювання у Львівській області з початку 2025 року. Торік зафіксували чотири випадки.

Що відомо про захворювання?

Дирофіляріоз — це паразитарне захворювання, яке спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. У людей воно найчастіше проявляється підшкірними вузлами, а перебіг хвороби часто залишається безсимптомним. У близько 45% випадків паразит локалізується в ділянці ока, утворюючи вузли на повіках.

Збудника переносять комарі, які заражаються під час укусів інфікованих тварин. Личинка потрапляє в організм людини через укус комара, а від моменту зараження до появи пухлини може минути від місяця до двох років.

Які симптоми Дирофіляріозу?

Серед симптомів – ущільнення на місці укусу, відчуття руху під шкірою, свербіж, печіння, набряк та почервоніння. Іноді з’являються головний біль і загальне нездужання.

Для профілактики дирофіляріозу медики радять використовувати репеленти, обробляти домашніх тварин від паразитів та регулярно проводити їх дегельмінтизацію, адже саме тварини є головним джерелом інвазії.