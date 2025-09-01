Потрапляє через укус комара: у Львові виявили дирофіляріоз, гельмінта дістали з-під шкіри
- У Львові у 73-річної жінки видалили 12-сантиметрового паразита під час операції, діагностувавши дирофіляріоз.
- Дирофіляріоз передається через укуси комарів, симптоми включають ущільнення, свербіж і почервоніння.
У Львові лікарі видалили з-під ключиці 73-річної жінки 12-сантиметрового паразита.
Про випадок розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, інформує 24 Канал.
Дивіться також Вакцина проти поширеного захворювання може захищати серце від інфаркту та інсульту
Що відомо про випадок?
У липні пацієнтка помітила припухлість у ділянці лівої ключиці. Спершу новоутворення у підшкірно-жировій клітковині не викликало дискомфорту, однак згодом жінка звернулася до медиків. Під час операції хірурги виявили та вилучили паразита завдовжки 12 сантиметрів.
Вид гельмінта наразі визначають у паразитологічній лабораторії. Жінці поставили діагноз "дирофіляріоз". За словами медиків, це вже третій підтверджений випадок захворювання у Львівській області з початку 2025 року. Торік зафіксували чотири випадки.
Що відомо про захворювання?
Дирофіляріоз — це паразитарне захворювання, яке спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. У людей воно найчастіше проявляється підшкірними вузлами, а перебіг хвороби часто залишається безсимптомним. У близько 45% випадків паразит локалізується в ділянці ока, утворюючи вузли на повіках.
Збудника переносять комарі, які заражаються під час укусів інфікованих тварин. Личинка потрапляє в організм людини через укус комара, а від моменту зараження до появи пухлини може минути від місяця до двох років.
Які симптоми Дирофіляріозу?
Серед симптомів – ущільнення на місці укусу, відчуття руху під шкірою, свербіж, печіння, набряк та почервоніння. Іноді з’являються головний біль і загальне нездужання.
Для профілактики дирофіляріозу медики радять використовувати репеленти, обробляти домашніх тварин від паразитів та регулярно проводити їх дегельмінтизацію, адже саме тварини є головним джерелом інвазії.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.