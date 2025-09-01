Во Львове врачи удалили из-под ключицы 73-летней женщины 12-сантиметрового паразита.

О случае рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, информирует 24 Канал.

Смотрите также Вакцина против распространенного заболевания может защищать сердце от инфаркта и инсульта

Что известно о случае?

В июле пациентка заметила припухлость в области левой ключицы. Сначала новообразование в подкожно-жировой клетчатке не вызывало дискомфорта, однако впоследствии женщина обратилась к медикам. Во время операции хирурги обнаружили и изъяли паразита длиной 12 сантиметров.

Вид гельминта сейчас определяют в паразитологической лаборатории. Женщине поставили диагноз "дирофиляриоз". По словам медиков, это уже третий подтвержденный случай заболевания во Львовской области с начала 2025 года. В прошлом году зафиксировали четыре случая.

Что известно о заболевании?

Дирофиляриоз - это паразитарное заболевание, которое вызывают гельминты рода Dirofilaria. У людей оно чаще всего проявляется подкожными узлами, а течение болезни часто остается бессимптомным. В около 45% случаев паразит локализуется в области глаза, образуя узлы на веках.

Возбудителя переносят комары, которые заражаются во время укусов инфицированных животных. Личинка попадает в организм человека через укус комара, а от момента заражения до появления опухоли может пройти от месяца до двух лет.

Какие симптомы Дирофиляриоза?

Среди симптомов – уплотнение на месте укуса, ощущение движения под кожей, зуд, жжение, отек и покраснение. Иногда появляются головная боль и общее недомогание.

Для профилактики дирофиляриоза медики советуют использовать репелленты, обрабатывать домашних животных от паразитов и регулярно проводить их дегельминтизацию, ведь именно животные являются главным источником инвазии.