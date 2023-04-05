Продаж ліків за рецептом: чи змінилося щось для українців з 1 квітня

З 1 квітня рецептурні лікарські препарати почали відпускати за електронним рецептом разом з паперовим. Але чи змінилось щось насправді та чи можна купити в аптеках препарати без рецепта – читайте в нашому матеріалі.

30 та 31 березня усю Україну сколихнула "жахлива новина" – тепер рецептурні ліки будуть продаватися лише за рецептом. Вас може здивувати таке обурення, але тоді, скоріш за все, ви не знаєте, що українські аптеки не дотримуються обмежень і продають більшість рецептурних препаратів без рецепта.

Також на тему Німесил, Каптоприл, Постинор: які ліки тепер будуть за рецептом і чому це добре

Але з 1 квітня мало б все змінитися, принаймні так вирішили українці і вишикувалися у довгі черги перед аптеками, щоб купити ліки. Навіть ті, які перебувають у вільному обігу. Маже через тиждень після "нововведення" 24 канал поспілкувався з сімейним лікарем, фармацевтом, який працює в українській мережі аптек, та генеральним директором онлайн-сервісу для купівлі ліків, щоб розібратися, чи нарешті почали діяти обмеження на рецептурні ліки.

Що змінилось з 1 квітня

З 1 квітня українці можуть скористатися не лише паперовим, а й електронним рецептом для купівлі рецептурних лікарських засобів. Але сам перелік рецептурних препаратів додатково не розширювали.

Це дозволить багатьом українцям отримати рецепт на ліки віддалено. До того ж його може виписати будь-який лікар, який має доступ до електронної системи охорони здоров'я.

Чи відчули зміни лікарі

Сімейна лікарка 4 міської клінічної лікарні міста Львова Марта Луковська розповіла, що змін у своїй роботі не відчула.

Марта Луковська “Пацієнти не почали частіше звертатися за рецептом. Тому особливих змін у роботі поки немає. Мені важко сказати, чи зміниться ситуація надалі, але ініціатива безперечно позитивна, головне, щоб її дотримувались”.

Як працюють аптеки

Фармацевт, який працює у великій мережі аптек, на правах анонімності (зі зрозумілих причин) розповів, які вказівки вони отримали від керівництва.

Наразі керівництво нам сказало, що нічого не змінилось – під час воєнного стану працюємо, як раніше. Але попередили, що потрібно бути готовим, що ситуація може змінися в будь-який момент і щоб ми були готові. Тому ми й далі відпускаємо популярні ліки без рецепти. Ніхто не може перевірити, чи покупець показав паперовий рецепт, чи ні, бо ми його повертаємо людині,

– розповів фармацевт.

Він також додав, що як і раніше, рецепт вимагають для усіх антибіотиків, психотропних препаратів, антидепресантів, сильнодіючих анальгетиків та ліків, які містять наркотичні речовини.

Онлайн-аптеки

На деяких медіаресурсах з'явилася інформація, що під час воєнного стану більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепт. Вони посилалися на розпорядженням Кабінету Міністрів від 7 травня 2022 року. Однак законодавчі зміни, які були введені нещодавно, повертають обов'язковість рецептів.

Співзасновник та генеральний директор сервісу для купівлі ліків онлайн Liki24 Антон Авринський розповів, що в останні дні березня вони спостерігали збільшення попиту на Liki24.com в декілька разів. Це стосується всіх їхніх сервісів: і доставки, і самовивозу з аптеки.

Антон Авринський “Підвищений попит стосувався в основному знеболювальних, препаратів від тиску, серцевих препаратів. Ми підготувались до змін та зробили на платформі можливість вказання е-рецепта. Тому клієнти можуть не хвилюватися і використовувати е-рецепт на Liki24.com, наша система автоматично передасть деталі рецепта в аптеку”.

Отже, для більшості українців нічого не змінилося. Постраждали тільки гаманці людей, які кинулися в кінці березня скуповувати ліки. Тому рекомендуємо спочатку розібратися в змінах, а тоді діяти, тому що схожі ситуації виникають вже не вперше.