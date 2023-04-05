Продажа лекарств по рецепту: изменилось ли что-то для украинцев с 1 апреля

С 1 апреля рецептурные лекарственные препараты начали отпускать по электронному рецепту вместе с бумажным. Но изменилось ли что-нибудь на самом деле и можно ли купить в аптеках препараты без рецепта – читайте в нашем материале.

30 и 31 марта всю Украину всколыхнула "ужасная новость" – теперь рецептурные лекарства будут продаваться только по рецепту. Вас может удивить такое возмущение, но тогда, скорее всего, вы не знаете, что украинские аптеки не соблюдают ограничения и продают большинство рецептурных препаратов без рецепта.

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Но с 1 апреля должно было все измениться, по крайней мере, так решили украинцы и выстроились в длинные очереди перед аптеками, чтобы купить лекарства. Даже те, что находятся в свободном обращении. Почти через неделю после "нововведения" 24 канал пообщался с семейным врачом, фармацевтом, работающим в украинской сети аптек, и генеральным директором онлайн-сервиса для покупки лекарств, чтобы разобраться, начали ли наконец-то действовать ограничения на рецептурные лекарства.

Что изменилось с 1 апреля

С 1 апреля украинцы могут воспользоваться не только бумажным, но и электронным рецептом для покупки рецептурных лекарственных средств. Но сам список рецептурных препаратов дополнительно не расширяли.

Это позволит многим украинцам получить рецепт на лекарства удаленно. К тому же его может выписать любой врач, имеющий доступ к электронной системе здравоохранения.

Почувствовали ли изменения врачи

Семейный врач 4 городской клинической больницы города Львова Марта Луковская рассказала, что изменений в своей работе не почувствовала.

Марта Луковская “Пациенты не стали чаще обращаться за рецептами. Поэтому особых изменений в работе пока нет. Мне трудно сказать, изменится ли ситуация в дальнейшем, но инициатива, безусловно, положительная, главное, чтобы ее придерживались”.

Как работают аптеки

Фармацевт, работающий в обширной сети аптек, на правах анонимности (по понятным причинам) рассказал, какие указания они получили от руководства.

Руководство нам сказало, что ничего не изменилось – во время военного положения работаем, как раньше. Но предупредили, что нужно быть готовым, что ситуация может измениться в любой момент и чтобы мы были готовы. Поэтому мы и дальше отпускаем популярные лекарства без рецепта. Никто не может проверить, показал ли покупатель бумажный рецепт, или нет, потому что мы его возвращаем человеку,

– рассказал фармацевт.

Он также добавил, что по-прежнему рецепт требуют для всех антибиотиков, психотропных препаратов, антидепрессантов, сильнодействующих анальгетиков и лекарств, содержащих наркотические вещества.

Онлайн-аптеки

На некоторых медиаресурсах появилась информация, что во время военного положения большинство рецептурных лекарств могут продаваться без рецепта. Они ссылались на распоряжение Кабинета Министров от 7 мая 2022 года. Однако законодательные изменения, введенные недавно, возвращают обязательность рецептов.

Соучредитель и генеральный директор сервиса по покупке лекарств онлайн Liki24 Антон Авринский рассказал, что в последние дни марта они наблюдали увеличение спроса на Liki24.com в несколько раз. Это касается всех их сервисов: и доставки, и самовывоза из аптеки.

Антон Авринский “Повышенный спрос касался в основном обезболивающих, препаратов от давления, сердечных препаратов. Мы подготовились к изменениям и сделали на платформе возможность указания е-рецепта. Поэтому клиенты могут не переживать и использовать е-рецепт на Liki24.com, наша система автоматически передаст детали рецепта в аптеку”.

Следовательно, для большинства украинцев ничего не изменилось. Пострадали только кошельки людей, бросившихся в конце марта скупать лекарства. Поэтому рекомендуем сначала разобраться в изменениях, а потом действовать, потому что схожие ситуации возникают уже не в первый раз.