Чому проти та чому за: як українці відреагували на ліки за рецептом

В Україні тривалий час існує перелік медикаментів, які можна придбати лише за рецептом лікаря. З першого квітня українці матимуть змогу придбати препарати, які не перебувають у вільному обігу, й за електронним рецептом.

Однак перш за все українці звернули увагу не на нову можливість отримати більш зручний е-рецепт, а на перелік медикаментів, що продаватимуться виключно за ним. У цьому переліку можна побачити багато ліків, які люди звикли купувати вільно, зокрема, для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні. Тож ця новина викликала неабиякий острах у людей і бурхливі обговорення у мережі, у яких розбирався 24 Канал.

До теми Ліки за рецептом: у МОЗ відповіли на головні запитання українців

Багато питань викликає екстрена контрацепція

Не всі користувачі мережі поділяють думку МОЗ у необхідності введення рецептурного продажу більшості ліків. Вони зазначають, що така необхідність з антибіотиками зрозуміла, однак не з широким спектром засобів, серед яких не лише такі знеболювальні як Німесил, а й екстрена контрацепція, яку варто приймати якомога раніше після статевого акту.

Народна депутатка Інна Совсун ідею продавати лікарські засоби за рецептами назвала правильною, але також не розуміє, як до переліку рецептурних препаратів потрапив також засіб для екстреної контрацепції.

Ідея правильна, але чомусь до переліку потрапив також Постинор, засіб для екстреної контрацепції. Екстреної! Я хочу подивитись в очі людині, яка це рішення прийняла,

– написала вона.

А також додала, що разом з колегами уже готує звернення до МОЗ з цього приводу, щоб почути офіційну позицію.

Головна редакторка науково-популярного ресурсу "Гендер в деталях" Тамара Злобіна звернула увагу й на те, що у випадку з контрацепцією звернення до лікаря може бути для когось й травматичним досвідом.

Також українці скаржаться на те, що таке нововведення збільшить навантаження на сімейних лікарів, які й будуть виписувати ці електронні рецепти. Однак сімейні лікарі й до 1 квітня виписували рецепти, тепер же вони зможуть робити це й електронно.

Інше джерело скарг – незручність для пацієнтів, які мають хронічні захворювання, повинні приймати ліки регулярно та вже знають й без рецепта, що їм потрібно. Однак в МОЗ наголосили, що з впровадженням е-рецепта не потрібно буде щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати новий рецепт на ліки. Натомість це можна буде зробити дистанційно.

Ліки та війна

Звертають українці увагу й на те, що тривалий час до війни та до повномасштабної її фази за проблему випуску препаратів без рецепта не бралися та закликають до кінця війни у фармацевтичних транзакціях нічого не змінювати. Адже посилене контролювання рецептурних ліків створює незручності, ба більше, у час війни, коли їх і так багато.

Однак варто зазначити, вимога продажу рецептурних ліків за призначенням лікаря не є новою та повинна була виконуватися завжди. Натомість, як зазначили у МОЗ, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт, який буде вводитися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

Звернули увагу й на те, що ліки також закуповуються та передаються туди, де їх немає. Мовиться, зокрема, про ті населені пункти, які розташовуються поблизу бойових дій і де місцеве населення також залежить від допомоги волонтерів.

Чи потрібно нам змінювати культуру турботи про здоров'я, популяризувати профілактичні огляди та принцип попередження, а не лікування хвороб? 100%. Та різке збільшення рецептурних препаратів, під час війни, без підготовки суспільства до цього, без адекватної комунікації з боку МОЗ – нічим тут не зрадить,

– написала Тамара Злобіна.

Вона зауважила, що у людей має бути свобода щодо власного лікування та відповідальність за свої дії. Натомість замість того, щоб забороняти українцям вільно купувати медикаменти, кращою стимуляцією звертатися до лікарів була б система "ліки за страховкою безкоштовно".

Від продажу ліків за рецептами є користь

Однак геть не усі користувачі мережі поділяють бурхливе обурення нововведенням. Так, письменниця Євгенія Кузнєцова справедливо наголосила, що більшість ліків й повинні відпускатись за рецептом. Особливо зважаючи, що деякі препарати, що можуть завдати шкоди здоров'ю, зокрема, антибіотики, деякі горе-батьки купують для своїх дітей "на всяк випадок".

Також вона звернула увагу й на те, що деякі аптекарі дозволяють собі виписувати ліки "на око" тим пацієнтам, які з описом захворювання чомусь спершу не звернулися до спеціаліста.

Бачила, як дівчата самі собі призначали контрацептиви від акне, міняючи їх по сто разів, слухаючи поради одна одної, а не лікарів. Чула сто разів, як ліки купувались "від печінки, бо кума таке пила і їй допомогло". Від аптекарки знаю, що деякі дівчата сприймають Постинор як рутинний засіб контрацепції, приймаючи його щомісяця,

– написала вона.

Самолікування та бездумне вживання ліків може призвести до жахливих наслідків, і тому робити виняток лише для тих, хто точно знає, що їм потрібно, може бути небезпечним для інших громадян, які не піклуються про своє здоров'я належним чином.

Ба більше, як зазначили у МОЗ, у фармацевта завжди можна отримати рекомендацію від щодо безрецептурних аналогів ліків. Тож, якщо попри рекомендації, звернутися до лікаря хочеться отримати препарат тут і зараз, то можна придбати інший, безрецептурний.

До теми Німесил, Каптоприл, Постинор: які ліки тепер будуть за рецептом і чому це добре

Лікар Іван Черненко зазначив, що з 1 квітня навпаки все стане на свої місця, адже за рецептом будуть продаватися ті препарати, які і раніше мали б бути за рецептом, у яких і раніше в інструкції значилось "рецептурний препарат". Натомість раніше вільний продаж порушував законодавство.

Ба більше, рецептурний продаж ліків дозволить обмежити продаж препаратів, якими українці люблять лікувати все, що завгодно, чим завдають собі шкоди. Так, за словами фахівця, наразі лікарі постійно стикаються з результатами самолікування і пізніми зверненнями, адже люди звикли лікуватись в аптеці, а не у лікаря.

Більшість ліків має бути за рецептом, кожен 3-й пацієнт, що звертається на вторинку, за моїми суб'єктивними спостереженнями, займається самолікуванням. Для частини з них це має вирішальне значення та катастрофічні наслідки,

– підкреслив лікар.

Натомість щодо закупівлі ліків на фронт, то такі запити повинні вирішуватися через фахові фонди. "Торби антибіотиків, фуфломіцинів і противірусних на фронт засмучують не менше, ніж істерика проти рецептів", – зазначила письменниця Євгенія Кузнєцова.