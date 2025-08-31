Популярні ліки для лікування серцевого нападу можуть бути смертельними для жінок
- Дослідження виявило, що бета-блокатори можуть підвищувати ризик повторних серцевих нападів, госпіталізації та смерті у жінок, які перенесли інфаркт.
- У дослідженні проаналізували дані понад 6 тисяч пацієнтів, і виявили, що жінки мають вищий ризик серцевих проблем при прийомі бета-блокаторів, особливо у високих дозах.
Препарати з групи бета-блокаторів, які десятиліттями вважали "золотим стандартом" у лікуванні після серцевого нападу, можуть становити небезпеку для жінок.
Після інфаркту жінки ризикують більше?
Нове дослідження, опубліковане в журналі European Heart Journal, свідчить, що у пацієнток, які приймали ці ліки після інфаркту міокарда, значно зростали ризики повторних проблем із серцем, госпіталізації та навіть смерті. При цьому для чоловіків подібних ризиків не зафіксували, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Інфаркт міокарда може бути інфекційним захворюванням: проривне відкриття
У науковій роботі проаналізували дані понад 6 тисяч пацієнтів, що перенесли інфаркт, серед яких жінки становили близько 23,6% (понад 1,4 тисяч осіб).
Зауважте. Це найбільша жіноча вибірка у подібних дослідженнях, зазначив автор роботи Борха Ібаньєс, директор Мадридського національного центру серцево-судинних захворювань.
Що виявило дослідження?
З'ясувалося, що пацієнтки, які отримували бета-блокатори, мали суттєво більший ризик повторного серцевого нападу або розвитку серцевої недостатності, ніж ті, хто приймав плацебо. А ймовірність смерті у цієї групи жінок була майже втричі вищою. Особливо небезпечними виявилися високі дози препарату.
Кардіологи припустили, що реакція організму на ліки часто залежить від статі. У жінок серце зазвичай менше, вони чутливіші до препаратів для регуляції тиску. На це можуть впливати як анатомічні особливості, так і інші, поки що не до кінця вивчені чинники.
Варто знати. Експерти зауважили, що довгі роки клінічні випробування здебільшого проводили на чоловіках. Внаслідок цього серцеві хвороби у жінок залишалися менш вивченими, хоча вони проявляються інакше. Якщо у чоловіків типовий симптом інфаркту – біль у грудях, то у жінок це може бути біль у спині, проблеми з травленням чи задишка.
Вчені наголосили, що отримані результати дійсно важливі, адже можуть змінити міжнародні клінічні рекомендації та стати підґрунтям до індивідуального підходу лікування серцево-судинних захворювань залежно від статі пацієнта.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.