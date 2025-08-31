Препарати з групи бета-блокаторів, які десятиліттями вважали "золотим стандартом" у лікуванні після серцевого нападу, можуть становити небезпеку для жінок.

Після інфаркту жінки ризикують більше?

Нове дослідження, опубліковане в журналі European Heart Journal, свідчить, що у пацієнток, які приймали ці ліки після інфаркту міокарда, значно зростали ризики повторних проблем із серцем, госпіталізації та навіть смерті. При цьому для чоловіків подібних ризиків не зафіксували, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

У науковій роботі проаналізували дані понад 6 тисяч пацієнтів, що перенесли інфаркт, серед яких жінки становили близько 23,6% (понад 1,4 тисяч осіб).

Зауважте. Це найбільша жіноча вибірка у подібних дослідженнях, зазначив автор роботи Борха Ібаньєс, директор Мадридського національного центру серцево-судинних захворювань.

Що виявило дослідження?

З'ясувалося, що пацієнтки, які отримували бета-блокатори, мали суттєво більший ризик повторного серцевого нападу або розвитку серцевої недостатності, ніж ті, хто приймав плацебо. А ймовірність смерті у цієї групи жінок була майже втричі вищою. Особливо небезпечними виявилися високі дози препарату.

Кардіологи припустили, що реакція організму на ліки часто залежить від статі. У жінок серце зазвичай менше, вони чутливіші до препаратів для регуляції тиску. На це можуть впливати як анатомічні особливості, так і інші, поки що не до кінця вивчені чинники.

Варто знати. Експерти зауважили, що довгі роки клінічні випробування здебільшого проводили на чоловіках. Внаслідок цього серцеві хвороби у жінок залишалися менш вивченими, хоча вони проявляються інакше. Якщо у чоловіків типовий симптом інфаркту – біль у грудях, то у жінок це може бути біль у спині, проблеми з травленням чи задишка.

Вчені наголосили, що отримані результати дійсно важливі, адже можуть змінити міжнародні клінічні рекомендації та стати підґрунтям до індивідуального підходу лікування серцево-судинних захворювань залежно від статі пацієнта.