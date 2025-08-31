Популярные лекарства для лечения сердечного приступа могут быть смертельными для женщин
- Исследование выявило, что бета-блокаторы могут повышать риск повторных сердечных приступов, госпитализации и смерти у женщин, перенесших инфаркт.
- В исследовании проанализировали данные более 6 тысяч пациентов, и обнаружили, что женщины имеют более высокий риск сердечных проблем при приеме бета-блокаторов, особенно в высоких дозах.
Препараты из группы бета-блокаторов, которые десятилетиями считались "золотым стандартом" в лечении после сердечного приступа, могут представлять опасность для женщин.
После инфаркта женщины рискуют больше?
Новое исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале European Heart Journal, свидетельствует, что у пациенток, которые принимали эти лекарства после инфаркта миокарда, значительно возрастали риски повторных проблем с сердцем, госпитализации и даже смерти. При этом для мужчин подобных рисков не зафиксировали, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
В научной работе проанализировали данные более 6 тысяч пациентов, перенесших инфаркт, среди которых женщины составляли около 23,6% (более 1,4 тысяч человек).
Заметьте. Это самая большая женская выборка в подобных исследованиях, отметил автор работы Борха Ибаньес, директор Мадридского национального центра сердечно-сосудистых заболеваний.
Что выявило исследование?
Выяснилось, что пациентки, получавшие бета-блокаторы, имели существенно больший риск повторного сердечного приступа или развития сердечной недостаточности, чем те, кто принимал плацебо. А вероятность смерти у этой группы женщин была почти втрое выше. Особенно опасными оказались высокие дозы препарата.
Кардиологи предположили, что реакция организма на лекарства часто зависит от пола. У женщин сердце обычно меньше, они более чувствительны к препаратам для регуляции давления. На это могут влиять как анатомические особенности, так и другие, пока не до конца изученные факторы.
Стоит знать. Эксперты заметили, что долгие годы клинические испытания в основном проводили на мужчинах. Вследствие этого сердечные болезни у женщин оставались менее изученными, хотя они проявляются иначе. Если у мужчин типичный симптом инфаркта – боль в груди, то у женщин это может быть боль в спине, проблемы с пищеварением или одышка.
Ученые отметили, что полученные результаты действительно важны, ведь могут изменить международные клинические рекомендации и стать основой для индивидуального подхода к лечению сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от пола пациента.
