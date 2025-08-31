Препараты из группы бета-блокаторов, которые десятилетиями считались "золотым стандартом" в лечении после сердечного приступа, могут представлять опасность для женщин.

После инфаркта женщины рискуют больше?

Новое исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале European Heart Journal, свидетельствует, что у пациенток, которые принимали эти лекарства после инфаркта миокарда, значительно возрастали риски повторных проблем с сердцем, госпитализации и даже смерти. При этом для мужчин подобных рисков не зафиксировали.

В научной работе проанализировали данные более 6 тысяч пациентов, перенесших инфаркт, среди которых женщины составляли около 23,6% (более 1,4 тысяч человек).

Заметьте. Это самая большая женская выборка в подобных исследованиях, отметил автор работы Борха Ибаньес, директор Мадридского национального центра сердечно-сосудистых заболеваний.

Что выявило исследование?

Выяснилось, что пациентки, получавшие бета-блокаторы, имели существенно больший риск повторного сердечного приступа или развития сердечной недостаточности, чем те, кто принимал плацебо. А вероятность смерти у этой группы женщин была почти втрое выше. Особенно опасными оказались высокие дозы препарата.

Кардиологи предположили, что реакция организма на лекарства часто зависит от пола. У женщин сердце обычно меньше, они более чувствительны к препаратам для регуляции давления. На это могут влиять как анатомические особенности, так и другие, пока не до конца изученные факторы.

Стоит знать. Эксперты заметили, что долгие годы клинические испытания в основном проводили на мужчинах. Вследствие этого сердечные болезни у женщин оставались менее изученными, хотя они проявляются иначе. Если у мужчин типичный симптом инфаркта – боль в груди, то у женщин это может быть боль в спине, проблемы с пищеварением или одышка.

Ученые отметили, что полученные результаты действительно важны, ведь могут изменить международные клинические рекомендации и стать основой для индивидуального подхода к лечению сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от пола пациента.