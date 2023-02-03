Які ліки насправді допоможуть вилікувати грип та застуду

Проти грипу та застуди існує безліч препаратів, але майже всі вони не мають доведеної ефективності, або лише знімають симптоми захворювання.

Противірусні препарати – це ліки, які допомагають організму боротися з вірусами. Ще вони бувають профілактичними та захищають від зараження інфекцією.

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Фуфломіцини

Працюють такі ліки по-різному. Деякі противірусні знижують кількість вірусу, який активно розмножується в організмі, щоб допомогти імунній системі. Інші блокують рецептори, до яких віруси кріпляться, як ключ до замку, і впускають їх в організм. А ще противірусні роблять імунну систему менш сприйнятливою до інфекцій.

Ці ліки часто називають фуфломіцинами, тому що ефективність переважної більшості противірусних препаратів у лікуванні інфекцій не доведена. Зазвичай в інструкціях до пустушок пишуть, що вони працюють як імуномодулятори – підвищують здатність імунітету боротися з інфекціями.

Сюди можна зарахувати "Арбідол", усі препарати на основі інтерферону та інозину пранобексяку (гропринозин, новірин). Їх випускають у вигляді пігулок, крапель та ректальних свічок – щоб захистити організм із голови до п'ят. Але це так не працює.

Перелічені ліки – справжні фуфломіцини. Ви не знайдете їх у міжнародних протоколах з лікування ГРВІ. Але існують і справжні противірусні. Їх використовують у лікуванні гепатитів B та C, вірусів імунодефіциту людини, Ебола, герпесу. І грипу також.

Що справді допомагає проти грипу

У всіх клінічних рекомендаціях перевагу надають тільки двом препаратам: осельтамівір та занамівір. Вони відомі під торговими назвами "Таміфлю" та "Реленца".

Вони належать до класу інгібіторів нейрамінідази. Це означає, що ліки можуть блокувати фермент, що пропускає віруси в клітини організму. Вони зупиняють поширення інфекції, а ще роблять так, щоб ми менше страждали від нежитю, болів у голові та горлі, ломоти в тілі та лихоманки.

Але пити противірусні є сенс, якщо ви захворіли чи відчули симптоми наближення грипу протягом перших 48 годин. Насамперед ці ліки призначають людям, які хворіють на грип тяжко або перебувають у групі ризику. Це люди з ослабленим імунітетом або ті, хто страждає від хвороб серця та судин, цукрового діабету, а також вагітні на будь-якому терміні та особи старше 65 років.

Забудьте про антибіотики!

Лікувати грип та застуду антибіотиками не можна – вони не діють на віруси та будуть неефективними. Їх призначають лише при ускладненнях грипу, коли до вірусної інфекції приєднується бактеріальна, наприклад, пневмонія або отит.