Надія для людства: препарат проти епілепсії зменшив пухлину мозку

Препарат габепантин, який застосовують у медицині для лікування епілепсії, показав ефективність для боротьби з пухлиною мозку. Це дуже обнадійливі висновки.

Вчені провели дослідження на мишах і з'ясували, що препарат уповільнив ріст пухлини в мозку. Потенційно ці ліки продовжать тестувати у боротьбі із раком.

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Гліобластома мозку – це найпоширеніша та найагресивніша форма пухлини головного мозку, вона буквально змінює функціональний зв'язок між окремими областями органу.

Що виявили вчені

У цьому процесі значну роль відіграє молекула тромбоспондин-1, на яку власне і спрямований препарат, який використовується в лікуванні епілепсії.

Експерименти на мишах з людськими мозковими пухлинами показали, що цей засіб протистоїть зростанню пухлини і може допомогти в боротьбі з гліобластомою.

З’ясувати це вдалося під час тривалих експериментів на тваринах, а також на клітинах людини. Науковці спостерігали за матеріалом і побачили, що габепантин уповільнив ріст пухлини в мозку в мишей.

Тож надалі вчені сподіваються, що їхні результати можуть бути корисними і для людей. Потрібно продовжити дослідження.