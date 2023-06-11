Надежда для человечества: препарат против эпилепсии уменьшил опухоль мозга

Препарат габепантин, применяемый в медицине для лечения эпилепсии, показал эффективность борьбы с опухолью мозга. Это очень обнадеживающие выводы.

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что препарат замедлил рост опухоли в мозге. Потенциально это лекарство продолжит тестировать в борьбе с раком.

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Глиобластома мозга – это самая распространенная и агрессивная форма опухоли головного мозга, она буквально изменяет функциональную связь между отдельными областями органа.

Что обнаружили ученые

В этом процессе значительную роль играет молекула тромбоспондин-1, на которую, собственно, и направлен препарат, используемый в лечении эпилепсии.

Эксперименты на мышах с человеческими мозговыми опухолями показали, что это средство противостоит росту опухоли и может помочь в борьбе с глиобластомой.

Выяснить это удалось во время длительных экспериментов на животных, а также на клетках человека. Ученые наблюдали за материалом и увидели, что габепантин замедлил рост опухоли в мозге мышей.

Поэтому ученые надеются, что их результаты могут быть полезны и для людей. Необходимо продолжить исследование.