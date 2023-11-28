Медикам заборонили "співпрацювати" з фармкомпаніями

Уряд підтримав законопроєкт, який забороняє виробникам та дистриб'юторам лікарських засобів, а також представникам фармкомпаній співпрацювати з медиками та фармацевтами.

У МОЗ зазначили, що наразі для просування своєї продукції представники фармацевтичної промисловості часто роздають лікарям і провізорам сувенірну та брендовану продукцію, подарунки і навіть премії.

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Відтак, новий законопроєкт передбачає перелік дій, які впливають на об'єктивність та ефективність роботи лікарів і фармацевтів. Він має на меті не допустити призначення ліків під впливом прямих чи непрямих "фінансових стимулів".

Лікарі, фармацевти та спеціалісти з реабілітації не матимуть права вимагати, просити та одержувати ані кошти, ані іншу вигоду за призначення лікарських засобів конкретного виробника,

– зазначають у МОЗ.

Також законопроєкт передбачає заборону використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламну інформацію.

Дешевші аналоги ліків

Ба більше, у МОЗ уточнили, що фармацевти при відпуску лікарських засобів на прохання покупця будуть зобов'язані надати достовірну інформацію про наявні аналоги.

"Провізор не має приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою", – наголосили у міністерстві.

. Законопроєкт розробили на виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки.