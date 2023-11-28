Медикам запретили "сотрудничать" с фармкомпаниями

Правительство поддержало законопроект, запрещающий производителям и дистрибьюторам лекарственных средств, а также представителям фармкомпаний сотрудничать с медиками и фармацевтами.

В Минздраве отметили, что для продвижения своей продукции представители фармацевтической промышленности часто раздают врачам и провизорам сувенирную и брендированную продукцию, подарки и даже премии.

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Следовательно, новый законопроект предусматривает перечень действий, влияющих на объективность и эффективность работы врачей и фармацевтов. Он имеет целью не допустить назначения лекарства под влиянием прямых или косвенных "финансовых стимулов".

Врачи, фармацевты и специалисты по реабилитации не будут иметь право требовать, просить и получать ни средства, ни другую выгоду за назначение лекарственных средств конкретного производителя,

– отмечают в Минздраве.

Также законопроект предполагает запрет использовать для назначения лекарств. бланки фармкомпаний, содержащие рекламную информацию.

Дешевые аналоги лекарств

Более того, в Минздраве уточнили, что фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателя будут обязаны предоставить достоверную информацию об имеющихся аналогах.

"Провизор не должен скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой", - отметили в министерстве.

. Законопроект был разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы.