У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани

В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Вони можуть надавати допомогу не лише пацієнтам, а також їх рідним та медичному персоналу.

У МОЗ запевняють, що під час повномасштабної війни надзвичайно важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта.

Читайте також У МОЗ обговорюють розширення реформи системи інвалідності

"Духовна опіка": в українських лікарнях працюватимуть капелани

Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.

У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу,

– йдеться у повідомленні.

Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.

Зазначається, що скористатися капеланською допомогою можуть не тільки пацієнти, а також і члени їх сімей та медичні працівники й інший лікарняний персонал. Капеланські служби формуються з обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а послуги священнослужителів пропонуються виключно на добровільній основі.

Державна прикордонна служба України інформує, що 32 військових капелани щодня виконують священну місію – зцілюють душі наших прикордонників.

Що відомо про капеланів на війні: дивіться відео

У ЗСУ запустили службу військового капеланства

Наприкінці 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Службу військового капеланства".

Метою проєкту Закону стало створення Служби військового капеланства та законодавче закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців, визначення організаційно-правових засад взаємодії військових формувань і релігійних організацій у процесі забезпечення функціонування інституту військового капеланства.

25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана.