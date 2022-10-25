У лікарнях України відтепер офіційно працюватимуть капелани
Джерело:МОЗ України
В українських лікарнях відтепер офіційно працюватимуть капелани – військові священнослужителі. Вони можуть надавати допомогу не лише пацієнтам, а також їх рідним та медичному персоналу.
У МОЗ запевняють, що під час повномасштабної війни надзвичайно важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта.
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"Духовна опіка": в українських лікарнях працюватимуть капелани
Перших капеланів офіційно прийняли на роботу до медзакладів Івано-Франківщини, Київщини та Львівщини.
У багатьох провідних країнах світу посада капелана прирівняна до посади лікаря та психолога, і він є повноправним членом мультидисциплінарної команди лікарняного закладу,
– йдеться у повідомленні.
Серед вимог до осіб, які обійматимуть посаду капелана у медзакладах – вища богословська освіта, а також досвід проходження післядипломної клінічної підготовки.
Зазначається, що скористатися капеланською допомогою можуть не тільки пацієнти, а також і члени їх сімей та медичні працівники й інший лікарняний персонал. Капеланські служби формуються з обов'язковим дотриманням принципу міжконфесійності, а послуги священнослужителів пропонуються виключно на добровільній основі.
Державна прикордонна служба України інформує, що 32 військових капелани щодня виконують священну місію – зцілюють душі наших прикордонників.Цікаво. 25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана.
Що відомо про капеланів на війні: дивіться відео
У ЗСУ запустили службу військового капеланства
- Наприкінці 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Службу військового капеланства".
- Метою проєкту Закону стало створення Служби військового капеланства та законодавче закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців, визначення організаційно-правових засад взаємодії військових формувань і релігійних організацій у процесі забезпечення функціонування інституту військового капеланства.