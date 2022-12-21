Лікарі та їхні сім'ї найчастіше не дотримуються рекомендацій щодо вживання ліків

Лікарі та члени їхніх сімей рідше, ніж інші люди, дотримуються інструкцій щодо вживання лікарських препаратів.

Нове дослідження Массачусетського технологічного інституту ґрунтується на даних зі Швеції, отриманих протягом більш ніж десяти років, і містить переконливі докази того, чому лікарі та їхні родини можуть ігнорувати медичні поради.

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Нове дослідження використання ліків

Загалом дослідження показує, що решта населення дотримується загальних рекомендацій щодо прийому ліків у 54,4%, тоді як лікарі та їхні родини відстають від цього показника на 3,8 відсотка.

Для проведення дослідження вчені вивчили дані зі Швеції з 2005 по 2016 рік у застосуванні 63 інструкцій щодо ліків, що відпускаються за рецептом. Дані дозволили дослідникам визначити, хто є лікарем; дослідження також їхніх близьких родичів. Загалом у дослідженні взяли участь 5 887 471 людина, до яких застосовувався принаймні один із рекомендацій із застосування ліків. З них 149 399 були лікарями або їхніми близькими родичами.

Медики та їхні родини не дотримуються рекомендацій

З 63 рекомендацій, використаних у дослідженні, лікарі та їхні родини рідше дотримувалися стандартів у 41 випадку. Лікарі та їхні родини частіше дотримувалися рекомендацій у 22 випадках.

Дослідники вважають, що, можливо, причина такого розриву криється у професійному досвіді та доступі до інформації. Але щоб зрозуміти, наскільки лікарі мають рацію, відхиляючись від загальноприйнятих норм, необхідні подальші дослідження.