Врачи и их семьи чаще всего не придерживаются рекомендаций по употреблению лекарства

Врачи и члены их семей реже, чем другие люди, следуют инструкциям по применению лекарственных препаратов.

Новое исследование Массачусетского технологического института основывается на данных из Швеции, полученных в течение более десяти лет, и содержит убедительные доказательства того, почему врачи и их семьи могут игнорировать медицинские советы.

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Новое исследование использования лекарств

В целом исследование показывает, что остальное население придерживается общих рекомендаций по приему лекарства в 54,4%, тогда как врачи и их семьи отстают от этого показателя на 3,8 процента.

Для проведения исследования ученые изучили данные из Швеции с 2005 по 2016 год в применении 63 инструкций по отпускаемым по рецепту лекарствам. Данные позволили исследователям определить, кто является лечащим врачом; исследование их близких родственников. Всего в исследовании приняли участие 5 887 471 человек, к которым применялась по крайней мере одна из рекомендаций по применению лекарства. Из них 149399 были врачами или их близкими родственниками.

Медики и их семьи не придерживаются рекомендаций

Из 63 рекомендаций, использованных в исследовании, врачи и их семьи реже придерживались стандартов в 41 случае. Врачи и их семьи чаще придерживались рекомендаций в 22 случаях.

Исследователи считают, что возможно причина такого разрыва кроется в профессиональном опыте и доступе к информации. Но чтобы понять, насколько врачи правы, отклоняясь от общепринятых норм, необходимы дальнейшие исследования.