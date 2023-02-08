Знайшли новий зв'язок між складом крові та хворобою Паркінсона

Міжнародна група вчених, яка досліджувала вплив складу крові на різні психічні захворювання, виявила раніше невідомий генетичний зв'язок між тромбоцитами та хворобою Паркінсона.

Відмінності у функціональних та фізіологічних властивостях клітин крові пов'язані з цілим рядом неврологічних та психічних розладів, включаючи шизофренію, розсіяний склероз та хворобу Паркінсона. Проте досі дослідники не могли сказати, яка природа цього зв'язку (генетична чи фізіологічна) і що є наслідком, а що – причиною.

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Нове дослідження крові

Щоб відповісти на ці питання, міжнародна група вчених з Австралії, США та Данії проаналізувала дані великомасштабних генетичних досліджень та перевірила генетичні кореляції між 29 параметрами складу крові та 11 нейропсихічними розладами.

Аналізи крові досить поширені (наприклад, їх обов'язково здають під час щорічного медогляду), тому вчених давно цікавить розробка надійних біомаркерів, якими можна було б визначити, чи перебуває пацієнт в зоні ризику певної хвороби. Рання діагностика вкрай важлива для успішного лікування або принаймні уповільнення дегенерації нервової тканини, що дозволить людині довше залишатися здоровою.

Кров допомагає визначити ризик захворювань

У новому дослідженні вчені виявили сильну кореляцію нейропсихічних розладів з чотирма параметрами складу крові:

розсіяним склерозом, кількістю лейкоцитів та кількістю лімфоцитів;

шизофренією та відсотком моноцитів серед усіх лейкоцитів;

хворобою Паркінсона та шириною розподілу тромбоцитів.

Останній зв'язок виявили вперше, і тепер, оскільки ширину розподілу тромбоцитів визначають при звичайному аналізі крові, це може бути хорошим біомаркером для ранньої діагностики хвороби Паркінсона.