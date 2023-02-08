Нашли новую связь между составом крови и болезнью Паркинсона

Международная группа ученых, исследовавшая влияние состава крови на различные психические заболевания, обнаружила ранее неизвестную генетическую связь между тромбоцитами и болезнью Паркинсона.

Различия в функциональных и физиологических свойствах клеток крови связаны с рядом неврологических и психических расстройств, включая шизофрению, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Однако до сих пор исследователи не могли сказать, какова природа этой связи (генетическая или физиологическая) и что является следствием, а что причиной.

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Новое исследование крови

Чтобы ответить на эти вопросы, международная группа ученых из Австралии, США и Дании проанализировала данные крупномасштабных генетических исследований и проверила генетические корреляции между 29 параметрами состава крови и 11 нейропсихическими расстройствами.

Анализы крови достаточно распространены (например, их обязательно сдают во время ежегодного медосмотра), поэтому ученых давно интересует разработка надежных биомаркеров, которыми можно было бы определить, находится ли пациент в зоне риска определенной болезни. Ранняя диагностика крайне важна для успешного лечения или, по крайней мере, замедления дегенерации нервной ткани, что позволит человеку дольше оставаться здоровым.

Кровь помогает определить риск заболеваний

В новом исследовании ученые обнаружили сильную корреляцию нейропсихических расстройств с четырьмя параметрами состава крови:

рассеянным склерозом, количеством лейкоцитов и количеством лимфоцитов;

шизофренией и процентом моноцитов среди всех лейкоцитов;

болезнью Паркинсона и шириной распределения тромбоцитов.

Последняя связь была обнаружена впервые, и теперь, поскольку ширину распределения тромбоцитов определяют при обычном анализе крови, это может быть хорошим биомаркером для ранней диагностики болезни Паркинсона.