Чи справді коров'яче молоко корисне: наукове пояснення

Згідно з багатьма дослідженнями, коров'яче молоко корисне дорослим та дітям старше одного року, але далеко не всім. Важливо враховувати індивідуальні потреби та обмеження кожної людини.

Залежно від регіону, країни, нації молочні продукти або популярні та поширені, або відсутні у раціоні зовсім. Наприклад, меню скандинавських та європейських країн багате на молочні продукти, у багатьох сім'ях день починається зі сніданку, що складається з них. У той час як у китайській, в'єтнамській, індійській кухні коров'яче молоко майже не використовується.

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Користь коров'ячого молока

Коров'яче молоко багате на вітамін D, кальцій, мінерали та інші поживні речовини, воно містить білки, корисні жири, вуглеводи – все те, що сприяє правильному розвитку та росту дитини. Звичайно, те, що така різноманітність корисних речовин міститься в одному продукті, підкуповує. Однак завжди є але.

Педіатри не рекомендують вводити до раціону цільне коров'яче молоко дітям до року. Коли і які молочні продукти давати дитині можна дізнатися на прийомі у вашого лікаря. При складанні меню для маленького пацієнта фахівець враховує індивідуальні особливості кожного малюка.

Шкода коров'ячого молока

Також вживання коров'ячого молока у великих кількостях є фактором ризику розвитку ожиріння, оскільки містить велику кількість насичених жирних кислот і належать до висококалорійних продуктів.

Молоко може знижувати всмоктування заліза, особливо в дітей віком до року, що, своєю чергою, стає чинником ризику розвитку залізодефіцитної анемії.

Варто пам'ятати про можливість розвитку алергічних реакцій. Білок коров'ячого молока входить до першої п'ятірки найчастіших алергенів і стає причиною алергічної реакції, особливо у дітей.