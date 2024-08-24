Не спішіть відмовлятись від молочних продуктів: скільки порцій сиру корисно споживати

Дедалі частіше можна почути думку експертів дієтології та нутріціології, що користь молочних продуктів переоцінена. Вони переконують, що кальцій і вітамін D можна отримати з інших джерел, наприклад, рослинних альтернатив.

Схоже, що відмова від молочних продуктів не заважає підтримувати здоров'я та ніяк не впливає на збалансованість раціону. Втім, чи варто повністю відмовлятися від молочних продуктів, пояснюємо далі.

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Чи варто відмовлятись від молочних продуктів

Дієтичні рекомендації пропонують споживати 3 порції молочних продуктів на день. Вони ґрунтуються на уявленнях про те, скільки і з яких джерел слід отримувати кальції та вітаміні D.

Сучасні дослідження розкривають ширші переваги споживання молочних продуктів.

Користь сирів

Рекомендації доктора Даріуша Мозаффаряна, кардіолога і професора медицини та харчування в Медичній школі Тафтса свідчать, що вживання молока знижує ризик високого тиску та інсульту, а сир і йогурт сприяють зменшенню ймовірності розвитку діабету.

Переваги пов'язані не тільки з вмістом жирів, кальцію або вітаміну D, а й із процесом ферментації сиру та пробіотиками в йогурті,

– ідеться у статті.

Річ у тім, що пробіотики корисні для мікробіома кишківника і можуть знижувати ризик діабету. Також учені наголошують, що сир є одним із найбільш ферментованих продуктів, що робить його корисним, як і інші ферментовані продукти, такі як кімчі або квашена капуста.