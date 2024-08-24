Не спешите отказываться от молочных продуктов: сколько порций сыра полезно потреблять

Все чаще можно услышать мнение экспертов диетологии и нутрициологии, что польза молочных продуктов переоценена. Они убеждают, что кальций и витамин D можно получить из других источников, например, растительных альтернатив.

Похоже, что отказ от молочных продуктов не мешает поддерживать здоровье и никак не влияет на сбалансированность рациона. Впрочем, стоит ли полностью отказываться от молочных продуктов, объясняем далее.

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Стоит ли отказываться от молочных продуктов

Диетические рекомендации предлагают потреблять 3 порции молочных продуктов в день. Они основываются на представлениях о том, сколько и из каких источников следует получать кальций и витамин D.

Современные исследования раскрывают более широкие преимущества потребления молочных продуктов.

Польза сыров

Рекомендации доктора Дариуша Мозаффаряна, кардиолога и профессора медицины и питания в Медицинской школе Тафтса свидетельствуют, что употребление молока снижает риск высокого давления и инсульта, а творог и йогурт способствуют уменьшению вероятности развития диабета.

Преимущества связаны не только с содержанием жиров, кальция или витамина D, но и с процессом ферментации сыра и пробиотиками в йогурте,

– говорится в статье.

Дело в том, что пробиотики полезны для микробиома кишечника и могут снижать риск диабета. Также ученые отмечают, что творог является одним из самых ферментированных продуктов, что делает его полезным, как и другие ферментированные продукты, такие как кимчи или квашеная капуста.