Чи справді шипшина настільки корисна

У шипшині дійсно багато вітаміну С, а ще є омега-3, 6 жирні кислоти та антиоксиданти. Але вона також здатна вплинути на ефективність деяких лікарських препаратів та викликати алергію.

Плоди шипшини їстівні і мають терпкий і кислуватий смак. Їх використовують для приготування їжі, заварюють або додають до чаю та роблять сік.

Також на тему Знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету

Користь шипшини

У 100 г шипшини міститься близько 426 мг вітаміну С. Також плід багатий антиоксидантами, омега-3, 6 жирними кислотами. Як правило, при обробці та сушінні знищується чимала частина корисних речовин шипшини. Але, попри це, його використовують не лише в кулінарії, а й для медичних цілей.

Вважається, що він ефективний при остеоартриті: може знизити біль та скутість у суглобах. Іноді шипшину застосовують для зменшення болю після операції.

Проводилося невелике дослідження, яке показало, що екстракт шипшини допомагає у боротьбі з ожирінням. 32 добровольці поділили на дві групи: протягом 12 тижнів контрольна група приймала плацебо, друга – таблетки, які містять 100 г екстракту шипшини.

Протягом експерименту режим харчування та фізичні навантаження учасників не змінювалися. Після закінчення дослідження жирові відкладення навколо внутрішніх органів (вісцеральний жир) та індекс маси тіла значно знизилися у групі, яка приймала екстракт шипшини. Результати перспективні, але вибірка зовсім невелика. Тому потрібні подальші дослідження.

Завдяки вітамінам та антиоксидантам вважається, що олія шипшини або її насіння живить і зволожує шкіру, бореться з пігментними плямами, стимулює вироблення колагену. Але перед використанням слід проконсультуватися з дерматологом, тому що олія шипшини може спричинити алергію.

Шкода шипшини

Якщо ви приймаєте ліки, шипшина може посилити або знизити їхню ефективність. Наприклад, спільний прийом шипшини з протипухлинними препаратами зменшить їхню ефективність. До того ж шипшина може збільшити ризик утворення каменів у нирках та в деяких випадках викликати діарею.

Відвар шипшини кілька разів на місяць навряд чи негативно позначиться на здоров'ї. Але якщо ви думаєте почати приймати її на постійній основі, краще проконсультуватися з лікарем.