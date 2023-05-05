Корисно і приємно: від яких хвороб захищає секс

Секс – це не тільки приємна розвага, але й корисний для здоров'я акт, який може захистити від різних захворювань. Відомо, що статевий акт сприяє зміцненню імунної системи, знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та допомагає у боротьбі зі стресом.

Зміцнює імунітету

В одному дослідженні перевіряли рівень імуноглобуліну А (IgA) у слині. Це такий білок, який бореться з вірусами, які потрапили до організму. Виявилося, що у тих, хто займався сексом три і більше разів на тиждень, рівень IgA був вищим, ніж у тих, хто займався сексом рідше двох разів на тиждень.

Також на тему Табуйована тема: чим небезпечний анальний секс для жінок

Дослідження-опитування за участю 16 000 осіб показало, що 75% людей, які займалися сексом три і більше разів на місяць, не заразилися коронавірусом або хворіли на нього у легкій формі, а серед тих, у кого секс був рідше, таких було лише 40%.

Допомагає зняти біль

Іноді секс може викликати біль, але відомо і його властивість його зменшувати. Попри те, що один із критеріїв діагнозу "мігрень" – головний біль, який посилюється при звичайній фізичній активності, за результатами опитування 300 осіб з мігренню третина з них займалася сексом під час нападу і 60% відзначили, що біль минув або зменшився після цього. Деякі чоловіки з мігренню навіть використовували секс як засіб від нападу. А серед тих, хто займався сексом при кластерному головному болі, покращення чи повне зникнення болю відзначили 37%.

В одному дослідженні вивчали, як секс впливає на швидкість виходу каменів із сечоводів у жінок. Брали участь дві групи по 35 осіб. У першій групі учасників секс був три – чотири рази на тиждень, а в другій не займалися ним зовсім і не мастурбували. Спостереження тривало чотири тижні, і за цей час у першій групі камені вийшли швидше, а знеболювальних потрібно було менше.

Зміцнює серця

Для жінок секс із партнером знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема гіпертонії. У чоловіків, які займаються сексом два-три рази на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань теж був нижчим. Але одне дослідження, яке вивчало ризик хвороб серця та судин у людей похилого віку залежно від сексуальної активності, показало, що секс раз на тиждень і частіше підвищує ризик інфаркту в найближчі п'ять років.

Вчені припускають, що такий результат пов'язаний зі старшим віком учасників дослідження. Також, можливо, це пов'язано з тим, що чоловіки похилого віку частіше використовують ліки для поліпшення сексуальної функції. А ще виявилося, що інсульт та інфаркт частіше буває у чоловіків, які зраджують дружинам.

Заспокоює та допомагає заснути

Є дані, що люди, які займаються сексом, менше хвилюються під час публічних виступів, тобто регулярний секс знижує рівень стресу. Для сну секс теж корисний – оргазм допомагає міцніше спати, причому як після сексу з партнером, так і після мастурбації. Одне невелике дослідження показало, що жінки частіше засинали після сексу, якщо сперма потрапила до піхви.

Знижує ризик раку простати

На рак передміхурової залози припадає 15% усіх нових діагнозів раку серед чоловіків у всьому світі. Результат спостереження 30 000 чоловіків протягом 18 років показав, що еякуляція понад 20 разів на місяць пов'язана зі зниженням ризику раку передміхурової залози.

Тренує м'язи тазу

У дослідженні взаємозв'язку сили м'язів тазового дна та сексуальної активності брали участь 140 жінок. Про частоту сексу вони відповіли в анкеті, а силу м'язів перевіряли за допомогою спеціального апарату. Виявилося, що у сексуально активних жінок, які відчувають оргазм, сильніші за м'язи тазового дна. А значить, у них нижчий ризик нетримання сечі при кашлі та піднятті ваги.