Сезонний овоч, який ви зобов'язані їсти цієї осені

Наш раціон має бути різноманітним на кольоровим. Чудовим рішенням буде обирати сезонні овочі, восени ви ще встигаєте поласувати баклажанами. З цього овоча можна приготувати безліч смачних страв, а користі від них буде набагато більше, ніж вам може спершу здатись.

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк розповіла про неймовірну користь баклажанів.

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Нормалізація роботи ШКТ

За словами медика, користь і цінність баклажанів у клітковині, яка чудово справляється із завданням нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, запобігає закрепам.

Крім того, баклажан багатий на вітаміни В6, С та калій, які важливі для зміцнення імунної та нервової систем, для підтримки здоров'я шкіри.

Калій, як відомо, допомагає виводити з організму натрій, сприяючи тим самим нормалізації кров'яного тиску.

Баклажани містять антиоксиданти

Лікарка також пояснила, що речовини, які входять до складу баклажанів, ефективно сприяють зниженню рівня цукру в крові та поганого холестерину, що є гарною профілактикою серцево-судинних захворювань.

Ба більше, в баклажані є цінні антиоксиданти флавноїди, які знижують ризик онкологічних патологій шлунка, молочної залози, прямої кишки.