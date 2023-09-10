Сезонный овощ, который вы обязаны есть этой осенью

Наш рацион должен быть разнообразным цветным. Прекрасным решением будет выбирать сезонные овощи, осенью вы еще успеваете полакомиться баклажанами. Из этого овоща можно приготовить множество вкусных блюд, а толку от них будет гораздо больше, чем вам может сначала показаться.

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала о невероятной пользе баклажанов.

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Нормализация работы ЖКТ

По словам медика, польза и ценность баклажанов в клетчатке, которая прекрасно справляется с задачей нормализации работы желудочно-кишечного тракта, предотвращает запоры.

Кроме того, баклажан богат витаминами В6, С и калием, которые важны для укрепления иммунной и нервной систем, для поддержания здоровья кожи.

Калий, как известно, помогает выводить из организма натрий, способствуя тем самым нормализации кровяного давления.

Баклажаны содержат антиоксиданты

Врач также пояснила, что вещества, входящие в состав баклажанов, эффективно способствуют снижению уровня сахара в крови и плохому холестерину, что является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, в баклажане есть ценные антиоксиданты. флавноиды, снижающие риск онкологических патологий желудка, молочной железы, прямой кишки.