Чи корисний нарізний хліб і чому

Здавалось би, яка різниця нарізаний хліб чи цілий. Ба більше, нарізаний це дуже зручно, адже усі шматочки ідеально рівні та порційно поділені. Втім, чи корисний так вид здоби.

Це питання прояснила сімейна лікарка Людмила Сердюк. Вона вважає, що краще відмовитися від купівлі промислово нарізаного хліба і ось чому.

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Є два несприятливі чинники

Лікарка пояснила, що нарізаний хліб – це несприятливе поєднання двох чинників: поліетиленового пакета та більшої поверхні поширення пліснявих спор на вже нарізаних шматочках.

Тобто, фактично, якщо забрати той факт, що це промислова нарізка і обрати не нарізаний батон, то якість такого продукту різко зросте.

Ба більше, погіршує ситуація спецсклади. А оскільки нарізаний хліб швидше псується, його обробляють спеціальними хімічними складами, аби продовжити його термін придатності, а ми відповідно поглинаємо ці складники разом із нарізаними скибочками.

До того ж ніхто не може вам стовідсотково обіцяти, що олія, якою обробляють ножі під час нарізання хліба, завжди відмінної якості. Бо, на жаль, часто це далеко не так.