Чи вимиває кава кальцій з організму

При вживанні кави в організмі змінюється кислотно-лужний баланс на користь кислот. Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму.

Одна чашка напою виводить з кісток близько 6 міліграмів кальцію – розповідає дієтологиня Світлана Фус.

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Оптимальна доза кави

Якщо ви випиваєте 1 – 2 чашки кави в день, шкоди це не принесе. В таких випадках необхідно пам'ятати, що навіть корисна їжа, в надлишку, може приносити організму шкоду.

Тому якщо в день ви вживаєте по 3 – 4 чашки, то через деякий час ця кількість може виявитися критичною для вашого здоров'я.

Кава в надлишку також перешкоджає засвоєнню кальцію в кишківнику, що теж негативно позначається на стані здоров'я. Заповнити дефіцит часом буває досить проблематично.

Чотири чашки кави вже здатні виводити кальцій з організму.



Каву слід споживати помірно / Фото Unsplash

Що треба знати про кальцій

Кальцій впливає на міцність кісток і зубів, тонус м'язів, роботу кровоносних судин та активність нервової системи. Достатня кількість кальцію знижує ризик переломів, остеопорозу, діабету й авітамінозу.

Згідно з даними Національного інституту здоров'я США, норми споживання кальцію можуть змінюватися впродовж життя.

Якомога більше кальцію потрібно дітям, вагітним і годуючим жінкам, однак загальні норми для здорової людини приблизно наступні.

Жінки:

від 19 до 50 років — 1000 мг

старше 51 року — 1200 мг

Чоловіки:

від 19 до 70 років — 1000 мг

старше 71 року — 1200 мг

Кальцій відіграє ключову роль у процесах скорочення м'язів, активації яйцеклітин, розбудови міцних кісток і зубів, згортання крові, роботи нервової системи, регулювання серцевого ритму та рівноваги рідини всередині клітин.

. Кисле середовище допомагає розчинити солі кальцію, а

Симптоми нестачі кальцію в організмі

Поява проблем із зубами.

М'язові судоми.

Порушення в роботі серця.

Больові відчуття в кістках.

Тому важливу роль у засвоєнні кальцію відіграє вітамін D.

На початку перебігу захворювання не становить серйозної небезпеки. Дефіцит можна досить легко заповнити. Але якщо вчасно не помітити вимивання з кісток цієї речовини, можуть наступити важкі наслідки. Зокрема, може розвинутися остеопороз.

Заповнити втрачений кальцій можна продуктами, багатими цим мінералом: сир, мигдаль, кунжут, різні види капусти.

Для того щоб впевнено говорити про дефіцит кальцію в організмі не варто керуватися виключно симптомами. При появі перших ознак слід звернутися за консультацією до фахівця. Ймовірно, вам доведеться пройти медичне обстеження.