Коли терміново потрібні ліки і не тільки: Helsi запустив онлайн консультації лікаря

Медичний провайдер Helsi запустив новий сервіс термінових онлайн консультацій. Вони будуть платними, але допоможуть українцям швидко отримати допомогу.

Термінова консультація

Розробники нового сервісу запевняють, що він допоможе не тільки отримати відповіді щодо стану здоров’я та направлення до вузькопрофільного лікаря, але й замовити електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. До того ж сервіс пропонує повторний електронний рецепт, який можна отримати онлайн.

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Надати лікареві інформацію про результати лабораторних досліджень також стало легше – це можна зробити під час консультації в онлайн-режимі. Вартість консультації – 200 гривень. 2/3 з цих коштів отримає лікар, який надає послугу.

Особливою перевагою термінової консультації є те, що пацієнт чекає на прийом лише декілька хвилин, а лікар готовий надати кваліфіковану допомогу в онлайн-режимі протягом 5 хвилин після отримання заявки.

Якщо прийом не відбувся, заявка автоматично скасовується через дві години, а кошти повертаються на рахунок. У разі, якщо під час консультації з лікарем виникнуть технічні проблеми, лікар зв'яжеться з пацієнтом пізніше.

Як записатися на консультацію

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Термінова онлайн консультація.

Послугу можна замовити для себе або для рідних. Наприклад, для дитини з акаунту батька. Але в момент консультації потрібна присутність когось із батьків або законних представників дитини. Якщо пацієнт повнолітній і замовляє консультацію для родичів, у "пов’язаних особах" треба обрати їхню медичну картку і підтвердити зв’язок через смс-повідомлення. Декларація з лікарем для такого запису не потрібна.