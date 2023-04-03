Когда срочно нужно лекарство и не только: Helsi запустил срочные онлайн консультации врача

Медицинский провайдер Helsi запустил новый сервис срочных онлайн-консультаций. Они будут платными, но помогут украинцам быстро получить помощь.

Срочная консультация

Разработчики нового сервиса уверяют, что он поможет не только получить ответы на состояние здоровья и направление к узкопрофильному врачу, но и заказать электронный рецепт на рецептурные лекарственные средства. К тому же, сервис предлагает повторный электронный рецепт, который можно получить онлайн.

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Предоставить врачу информацию о результатах лабораторных исследований также стало легче – это можно сделать во время консультации в онлайн-режиме. Стоимость консультации – 200 гривен. 2/3 из этих средств получит врач, оказывающий услугу.

Особым преимуществом срочной консультации является то, что пациент ждет приема лишь несколько минут, а врач готов предоставить квалифицированную помощь в онлайн-режиме в течение 5 минут после получения заявки.

Если прием не состоялся, заявка автоматически отменяется через два часа, а средства возвращаются на счет. В случае, если при консультации с врачом возникнут технические проблемы, врач свяжется с пациентом позже.

Как записаться на консультацию

Авторизироваться в приложении Helsi;

выбрать раздел "Сервисы";

Срочная онлайн-консультация.

Услугу можно заказать для себя или родных. Например, для ребенка по аккаунту отца. Но в момент консультации требуется присутствие кого-либо из родителей или законных представителей ребенка. Если пациент совершеннолетний и заказывает консультацию для родственников, в "связанных лицах" следует выбрать их медицинскую карточку и подтвердить связь через смс-сообщение. Декларация с врачом для такой записи не требуется.