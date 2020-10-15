На Харківщині не вистачає місці для госпіталізації хворих на коронавірус. В регіоні дуже складна епідеміологічна ситуація, хворих з тяжким перебігом коронавірусного захворювання, вже немає де лікувати.

Завантаженість лікарень 75%

Про це заявив заступник голови Харківської обладміністрації Тарас Пастух, пише Depo.Харків.

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Госпіталізувати хворих, які потребують кисневої підтримки та інтенсивної терапії, вже "майже неможливо",

– зазначив голова Харківської ОДА.

Так, за його словами, впродовж останніх днів загальна заповнюваність ліжок в Харківській області складає 72-75%, але це лише тому, що в області були наявні ліжко-місця для дітей та вагітних.

В інших лікарняних закладах кількість госпіталізованих перевищує допустиму, пацієнтів кладуть в коридорах або ущільнюють в палатах.

Загалом при плануванні кількості ліжок для хворих на коронавірус на Харківщині виділили 1,7 тисяч ліжок, однак сьогодні їх кількість вже збільшили до 2,8 тисяч.

Захворюваність в Харківській області

Лише за добу на Харківщині захворіла 651 людина.

Відомо, що 5 389 хворих вже одужали, а 430 пацієнтів померли під час перебігу хвороби.

Наразі саме на Харківщині ситуація є найбільш несприятливою. Місто щодня встановлює рекорди за добовим приростом хворих.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у регіоні – 26 913.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу