Вчитель змусив хлопчика присідати 1000 разів – дитині загрожує довічна інвалідність

У китайському літньому таборі 13-річного хлопчика змусили зробити 1000 присідань. Тепер він на все життя може залишитися з інвалідністю – його м'язи ніг атрофовані, також у дитини пошкоджені печінка і нирки.

Все сталося минулого літа, коли хлопчика записали до 7-денного табору, повідомляє Oddity Central.

Дивіться також У якій країні ЄС живуть найнещасніші діти: результати здивували

Подробиці інциденту

У день випуску з табору, коли батьки отримали фотографії з церемонії, батьки помітили, що у сина червоні очі та сумний вираз обличчя. Батько звернув увагу, що одна з ніг сина має дивний вигляд, але коли вони запитали про це в організаторів табору, то їм відповіли, що "все гаразд".

Однак коли вони приїхали за дитиною, то виявили, що їхній син ледь тримається на ногах. Виявилося, що перед випускним вечором один із вчителів спіймав його за розмовою з іншими дітьми під час муштри й призначив йому 1000 присідань як покарання.

Після 200 присідань дитина впала на землю від болю в м'язах, але замість того, щоб допомогти йому, вчитель штовхнув його ногою і залишив корчитися на підлозі від болю.

Ноги хлопчика боліли так сильно, що він не міг ні ходити, ні навіть спати вночі. Йому поставили діагноз рабдоміоліз.

Рабдоміоліз – що це? Небезпечний для життя стан, який можуть спричинити раптові й дуже інтенсивні фізичні навантаження. Він провокує швидке руйнування скелетних м'язів й навіть може уразити печінку та нирки.

Наразі хлопчику вже 14 років і він ще не встав на ноги. Найімовірніше, він більше ніколи не зможе займатися серйозними фізичними навантаженнями.

Що стосується дитячого табору, то спершу там заперечували будь-які правопорушення, однак згодом таки зізналися в тілесному покаранні. Після переговорів батьки та організатори табору досягнули "мирової угоди", наразі тривають юридичні процедури.