Чи можна їсти кісточки з абрикос та інших плодів

27 серпня 2022 , 19:48
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Джерело:

CDC

Їсти ядра кісточок свіжих плодів не можна: в них міститься амігдалін, який в організмі перетворюється на отруйну речовину синильну кислоту, або ціаністий водень, він здатен викликати отруєння і навіть смерть.

Чому не можна їсти кісточки 

Дорослій людині потрібно з'їсти від 150 до кількох тисяч кісточок, залежно від сорту яблук, щоб отруїтися ціанідом, а в яблуку зазвичай 5 – 8 насінин. Тому отруїтися можна, якщо з'їсти відразу 18 плодів, пережовуючи їхні кісточки.

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Ядра абрикоса, персика і вишні більші, тому отруїтися ними простіше. Чоловік у Великій Британії отруївся трьома з'їденими ядрами вишневих кісточок. Смертельним для дорослого вважається вживання більш як трьох ядер кісточок абрикоса, для дитини молодшої за три роки — половину одного ядра.

Точна доза, яка може нашкодити, не визначена, оскільки кісточки можуть бути різного розміру та містити різну кількість амігдаліну. Крім того, його дію посилює речовина бета-глюкуронідазу, якої багато в стручковій квасолі, персиках, селері та моркві, тому краще не заїдати їх ядрами кісточок вишні, абрикосу та інших плодів.

Симптоми отруєння ціанідом

  • головний біль та запаморочення;
  • нудота, блювання, діарея;
  • слабкість;
  • прискорене дихання;
  • запаморочення;
  • посиніння шкіри через нестачу кисню у крові;
  • проблеми з ходьбою через пошкоджені нерви;
  • порушення свідомості;
  • судоми.

У результаті може відбутися порушення серцевого ритму, роботи печінки та смерть.

Кісточки не лікують рак

Раніше вважалося, що абрикосові кісточки можуть допомогти в лікуванні раку, з них отримують амігдалін і виробляють препарат "Лаетріл", а іноді люди їдять ядра абрикоса, сподіваючись перемогти рак таким методом. Але FDA не схвалило застосування цього препарату – докази ефективності його дії проти онкології не підтвердились.

Хороша новина – фермент, який переводить амігдалін в ціаністий водень, руйнується при нагріванні, тому ядра плодів стають безпечними при обсмажуванні та варінні. Вишневі кісточки зі звареного компоту або подрібнені ядра при приготуванні сиропу або глазурі не зашкодять здоров'ю. 

Автор: Олександр Бевза