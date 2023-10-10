Виявилось, що кава допомагає схуднути, але є одна важлива умова

Кава є одним із найулюбленіших напоїв у світі, і вчені провели чимало досліджень її корисних властивостей. Останнє дослідження, проведене в цьому напрямку, надає нові дані: вживання кави щодня може сприяти зниженню ваги. Однак, для цього ефекту важливо дотримуватися певного правила.

У дослідженні, проведеному американськими вченими, виявили цікавий зв'язок між споживанням кави, змінами в вазі та додаванням цукру та вершків до напою. Дослідники проаналізували дані понад 155 тисяч учасників трьох довгострокових досліджень, проведених в США.

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Кава допомагає позбутись зайвої ваги

"Ці дослідження включали Nurses' Health Study і Nurses' Health Study II, які досліджували вплив харчування, гормонів, довкілля та трудової діяльності медсестер на їхнє здоров'я та ризик розвитку захворювань. Учасники регулярно відповідали на анкети щодо свого харчування та споживання кави протягом кількох років", – зазначили співавторка дослідження Андреа Гленн.

Аналіз цих даних показав, що кожна додаткова чашка не підсолодженої кави (без цукру та вершків) щоденно асоціюється зі зменшенням ваги на 0,12 кілограма за чотири роки. Додавання вершків практично не впливало на зміни в вазі, але кожна чайна ложка цукру, доданого до кави, асоціювалася зі збільшенням ваги на 0,09 кілограма за той же часовий період. Цей ефект був особливо помітний серед молодших учасників та тих, у кого був вищий індекс маси тіла.

На основі отриманих результатів дослідження можна зробити висновок, що споживання несолодкої кави, як з кофеїном, так і без нього, пов'язане зі зменшенням ваги. Додавання цукру до кави, навпаки, зводить на нівець користь від її вживання для контролю за вагою.

Інші корисні властивості кави

Важливо відзначити, що кава має широкий спектр потенційних корисних властивостей для організму. З інших наукових досліджень відомо, що споживання цього напою може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, ожиріння і навіть деяких видів раку. Крім того, вчені виявили зв'язок між щоденним споживанням кави та зниженням загальної смертності від конкретних хвороб і загальної смертності взагалі.

Наукові дослідження також вказують на те, що кава позитивно впливає на здоров'я, основним чином завдяки активізації симпатичної нервової системи та збільшенню витрати енергії. Деякі дослідження також вказують на можливість посилення протизапальних ефектів кави завдяки додаванню невеликої кількості молока. Молочні білки можуть співпрацювати з поліфенолами кави, посилюючи їх антиоксидантну дію зменшуючи запальні процеси.