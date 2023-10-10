Оказалось, что кофе помогает похудеть, но есть одно важное условие

Кофе является одним из любимых напитков в мире, и ученые провели немало исследований его полезных свойств. Последнее исследование, проведенное в этом направлении, дает новые данные: употребление кофе ежедневно может способствовать снижению веса. Однако для этого эффекта важно придерживаться определенного правила.

В исследовании, проведенном американскими учеными, была обнаружена интересная связь между потреблением кофе, изменениями в весе и добавлением сахара и сливок к напитку. Исследователи проанализировали данные более 155 тысяч участников трех долгосрочных исследований, проведённых в США.

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Кофе помогает избавиться от лишнего веса

Эти исследования включали Nurses' Health Study и Nurses' Health Study II, которые исследовали влияние питания, гормонов, окружающей среды и трудовой деятельности медсестер на их здоровье и риск развития заболеваний. Участники регулярно отвечали на анкеты относительно своего питания и потребления кофе в течение нескольких лет", – отметили соавтор исследования Андреа Гленн.

Анализ этих данных показал, что каждая дополнительная чашка не подслащенного кофе (без сахара и сливок) ежедневно ассоциируется с уменьшением веса на 0,12 килограмма за четыре года. Добавление сливок практически не влияло на изменения веса, но каждая чайная ложка сахара, добавленного к кофе, ассоциировалась с увеличением веса на 0,09 килограмма за тот же временной период. Этот эффект был особенно заметен среди младших участников и тех, у кого был более высокий индекс массы тела.

На основе полученных результатов исследования можно заключить, что потребление несладкого кофе, как с кофеином, так и без него, связано с уменьшением веса. Добавление сахара к кофе, наоборот, сводит на нет пользу от его употребления для контроля веса.

Другие полезные свойства кофе

Важно отметить, что кофе обладает широким спектром потенциальных полезных свойств для организма. Из других научных исследований известно, что потребление этого напитка может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и даже некоторых видов рака. Кроме того, ученые обнаружили связь между ежедневным потреблением кофе и снижением общей смертности от конкретных заболеваний и общей смертности вообще.

Научные исследования также указывают на то, что кофе оказывает положительное влияние на здоровье, главным образом благодаря активизации симпатической нервной системы и увеличению расхода энергии. Некоторые исследования также указывают на возможность усиления противовоспалительных эффектов кофе благодаря добавлению небольшого количества молока. Молочные белки могут сотрудничать с полифенолами кофе, усиливая их антиоксидантное действие, уменьшая воспалительные процессы.