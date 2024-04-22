Кашлюк в Харкові: росіяни брешуть про епідемію захворювання

Російські пропагандисти продовжують дезінформаційну кампанію, націлену на прифронтові міста. Цього разу вони видали всеукраїнську статистику захворюваності на кашлюк за харківську. Змінили й період — замість двох місяців вказали один. Нібито причиною росту випадків є відсутність світла, води та потрібного лікування в місті.

У мережі поширюють інформацію, нібито у Харкові починають розповсюджуватись різні хвороби на фоні відсутності електроенергії та збоїв у подачі води.

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Начебто Міністерство охорони здоров’я України заявило про те, що місцеві жителі, крім грипу, почали масово хворіти на кашлюк. Так, за останній місяць у місті було зареєстровано 515 випадків цієї хвороби. Це у 19 разів більше, ніж за весь 2023 рік.



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Кашлюк в Україні

Міністерство охорони здоров’я України справді повідомило про зростання випадків кашлюку, однак не у Харкові, а по всій Україні. Так, 515 випадків зареєстровано не у місті за останній місяць, а в Україні загалом за перші 2 місяці 2024 року. Причиною зростання у міністерстві називають велику кількість нещеплених дітей. Новин про «масове» захворювання на кашлюк безпосередньо у Харкові не було.

Кашлюк – це захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Головною ознакою є тривалий судомний кашель. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят, оскільки може супроводжуватися періодами тимчасової зупинки дихання.

Кашлюк найбільш небезпечний для дітей перших років життя, а особливо – перших місяців життя. Саме в цьому віці реєструється найбільша кількість смертей від кашлюку. Наприклад, на початку XX ст. 8 з 10 дітей не доживали до 2 років, з них – 1 – 2 дітей помирали через кашлюк. Якраз через такі обставини календар щеплень від початку і був побудований таким чином, аби якомога раніше надати захист дитині від тяжкого перебігу кашлюку,

– пояснює голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), кандидат медичних наук Федір Лапій.

Вакцинація проти кашлюка

Вакцинація немовлят проти кашлюку входить до Національної програми імунізації та забезпечується коштом держави. Щеплення проводиться у 2, 4, 6 та 18 місяців комплексними вакцинами, що захищають також проти інших інфекційних хвороб. Діти старшого віку (після 7 років) та дорослі можуть щепитися власним коштом. Ревакцинацію від кашлюку потрібно проходити кожні 10 років.

Раніше ми вже спростовували інформацію про те, що Харкові ледь функціонують лікарні, майже немає світла води та опалення. У місті діють планові погодинні відключення світла для підтримання енергетичної системи Харкова. Відключення не стосуються критичної інфраструктури — ці об’єкти забезпечуються електроенергією в першу чергу. Тож лікарні працюють у штатному режимі.

Щодо грипу, рівень захворюваності в області знижується. За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб епідемії грипу в області немає. Так, загальний показник захворюваності ГРВІ у період епідемічного сезону (з 2 жовтня 2023 року) становить 80,97 на 100 тис. населення, що нижче рівня показника епідемічного порогу (415,06) на 80,5%.

