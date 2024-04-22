Коклюш в Харькове: россияне врут об эпидемии заболевания

22 апреля 2024, 13:30
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Источник:

VoxCheck

Российские пропагандисты продолжают дезинформационную кампанию, нацеленную на прифронтовые города. На этот раз они выдали всеукраинскую статистику заболеваемости коклюшем за харьковскую. Изменили и период - вместо двух месяцев указали один. Якобы причиной роста случаев является отсутствие света, воды и нужного лечения в городе.

В сети распространяют информацию, якобы в Харькове начинают распространяться различные болезни на фоне отсутствия электроэнергии и сбоев в подаче воды.

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Якобы Министерство здравоохранения Украины заявило о том, что местные жители, кроме гриппа, начали массово болеть коклюшем. Так, за последний месяц в городе было зарегистрировано 515 случаев этой болезни. Это в 19 раз больше, чем за весь 2023 год.


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Коклюш в Украине

Министерство здравоохранения Украины действительно сообщило о росте случаев коклюша, однако не в Харькове, а по всей Украине. Так, 515 случаев зарегистрировано не в городе за последний месяц, а в Украине в целом за первые 2 месяца 2024 года. Причиной роста в министерстве называют большое количество непривитых детей. Новостей о "массовом" заболевании коклюшем непосредственно в Харькове не было.

Коклюш – это заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Главным признаком является длительный судорожный кашель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев, поскольку может сопровождаться периодами временной остановки дыхания.

Коклюш наиболее опасен для детей первых лет жизни, а особенно – первых месяцев жизни. Именно в этом возрасте регистрируется наибольшее количество смертей от коклюша. Например, в начале XX в. 8 из 10 детей не доживали до 2 лет, из них – 1 – 2 детей умирали из-за коклюша. Как раз из-за таких обстоятельств календарь прививок изначально и был построен таким образом, чтобы как можно раньше предоставить защиту ребенку от тяжелого течения коклюша,
объясняет председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ), кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Вакцинация против коклюша

Вакцинация младенцев против коклюша входит в Национальную программу иммунизации и обеспечивается за счет государства. Прививка проводится в 2, 4, 6 и 18 месяцев комплексными вакцинами, защищающими также против других инфекционных болезней. Дети старшего возраста (после 7 лет) и взрослые могут прививаться за свой счет. Ревакцинацию от коклюша нужно проходить каждые 10 лет.

Ранее мы уже опровергали информацию о том, что Харькове едва функционируют больницы, почти нет света воды и отопления. В городе действуют плановые почасовые почасовые отключения света для поддержания энергетической системы Харькова. Отключения не касаются критической инфраструктуры - эти объекты обеспечиваются электроэнергией в первую очередь. Поэтому больницы работают в штатном режиме.

По гриппу, уровень заболеваемости в области снижается. По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней эпидемии гриппа в области нет. Так, общий показатель заболеваемости ОРВИ в период эпидемического сезона (со 2 октября 2023 года) составляет 80,97 на 100 тыс. населения, что ниже уровня показателя эпидемического порога (415,06) на 80,5%.
 

Автор: Олександр Бевза