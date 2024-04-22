Коклюш в Харькове: россияне врут об эпидемии заболевания

Российские пропагандисты продолжают дезинформационную кампанию, нацеленную на прифронтовые города. На этот раз они выдали всеукраинскую статистику заболеваемости коклюшем за харьковскую. Изменили и период - вместо двух месяцев указали один. Якобы причиной роста случаев является отсутствие света, воды и нужного лечения в городе.

В сети распространяют информацию, якобы в Харькове начинают распространяться различные болезни на фоне отсутствия электроэнергии и сбоев в подаче воды.

Также на тему Россияне врут, что в Мариуполе украинские медики экспериментировали с лекарствами, которые вызывают рак

Якобы Министерство здравоохранения Украины заявило о том, что местные жители, кроме гриппа, начали массово болеть коклюшем. Так, за последний месяц в городе было зарегистрировано 515 случаев этой болезни. Это в 19 раз больше, чем за весь 2023 год.



Скриншот сообщения

Коклюш в Украине

Министерство здравоохранения Украины действительно сообщило о росте случаев коклюша, однако не в Харькове, а по всей Украине. Так, 515 случаев зарегистрировано не в городе за последний месяц, а в Украине в целом за первые 2 месяца 2024 года. Причиной роста в министерстве называют большое количество непривитых детей. Новостей о "массовом" заболевании коклюшем непосредственно в Харькове не было.

Коклюш – это заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Главным признаком является длительный судорожный кашель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев, поскольку может сопровождаться периодами временной остановки дыхания.

Коклюш наиболее опасен для детей первых лет жизни, а особенно – первых месяцев жизни. Именно в этом возрасте регистрируется наибольшее количество смертей от коклюша. Например, в начале XX в. 8 из 10 детей не доживали до 2 лет, из них – 1 – 2 детей умирали из-за коклюша. Как раз из-за таких обстоятельств календарь прививок изначально и был построен таким образом, чтобы как можно раньше предоставить защиту ребенку от тяжелого течения коклюша,

– объясняет председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ), кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Вакцинация против коклюша

Вакцинация младенцев против коклюша входит в Национальную программу иммунизации и обеспечивается за счет государства. Прививка проводится в 2, 4, 6 и 18 месяцев комплексными вакцинами, защищающими также против других инфекционных болезней. Дети старшего возраста (после 7 лет) и взрослые могут прививаться за свой счет. Ревакцинацию от коклюша нужно проходить каждые 10 лет.

Ранее мы уже опровергали информацию о том, что Харькове едва функционируют больницы, почти нет света воды и отопления. В городе действуют плановые почасовые почасовые отключения света для поддержания энергетической системы Харькова. Отключения не касаются критической инфраструктуры - эти объекты обеспечиваются электроэнергией в первую очередь. Поэтому больницы работают в штатном режиме.

По гриппу, уровень заболеваемости в области снижается. По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней эпидемии гриппа в области нет. Так, общий показатель заболеваемости ОРВИ в период эпидемического сезона (со 2 октября 2023 года) составляет 80,97 на 100 тыс. населения, что ниже уровня показателя эпидемического порога (415,06) на 80,5%.

