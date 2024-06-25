На лобі, щоках чи підборідді: що таке карта прищів та чи може вона вказувати на хвороби

Карта прищів немає під собою наукової основи. Висипання зазвичай виникають у тих ділянках, де багато сальних залоз (особливо на обличчі). Зв'язок тут простий: шкірне сало (себум) забиває пори, в них "застрягають" мертві клітини. А ще туди можуть проникнути бактерії Cutibacterium acnes, що живуть на шкірі – тоді почнеться запалення і з'явиться гнійна головка.

Наскільки ефективна карта прищів

Картою прищів називають схему, за допомогою якої нібито можна виявити порушення у роботі внутрішніх органів. Умовно, підборіддя відповідає за репродуктивну функцію, область між бровами – за роботу печінки, лоб – за шлунково-кишковий тракт, щоки – за легені тощо. І якщо в якійсь зоні на обличчі є висипання, то вже має бути зрозуміло, що треба лікувати.

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Даних про те, хто вигадав цю теорію, немає. Імовірно, карту розробили на основі традиційної китайської медицини, адже вона нагадує схему для проведення акупунктури. А воно застосовується в медицині та реально допомагає полегшити біль. Можливо, з цієї причини деякі люди й вірять цій карті: якщо вона схожа на акупунктуру, то може спрацювати.

Від карти прищів може бути користь: людина її повивчає, перейметься своїм здоров'ям і піде до лікаря. Це добре, тому що корисно іноді проходити диспансеризацію, щоб вчасно виявити порушення. На цьому переваги картки закінчуються.

Як вилікувати прищі

Але це не означає, що більше нічого не можна зробити. Так, щоб прищів було менше, потрібно використовувати відповідні доглядові засоби (вони бувають у різній формі та призначені для різної – сухої, жирної, комбінованої або нормальної шкіри), рідше чіпати обличчя і намагатися на давити прищі.

А ще можна звернутися до дерматолога чи косметолога – фахівці допоможуть знайти причину висипів та підібрати лікування.