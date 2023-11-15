Знайшли новий позитивний вплив канабісу на людей

Дослідження мексиканських вчених показало, що ті, хто регулярно вживає марихуану, зазвичай мають вищий рівень емпатії і здатні краще розуміти емоції інших людей.

Попри поширене переконання, емпатія включає не тільки здатність співпереживати і відчувати співчуття до інших, але й вміння розуміти емоції. У психології існує кілька розладів, пов'язаних із браком емпатії.

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Порушення емпатії

Наприклад, такі розлади особистості, як психопатія, соціопатія і, до певної міри, нарцисизм, відрізняються браком емпатії. Деякі психологи стверджують, що у таких людей часто розвинений такий собі "псевдо" вид емпатії – інтелектуальний. Він пов'язані з умінням розуміти і розрізняти емоції інших з допомогою інтелекту, не відчуваючи відповідних почуттів та емоцій.

Такі люди можуть читати найменші невербальні сигнали і навіть імітувати їх на свому обличчі, не відчуваючи реальних емоційних реакцій.Спостереження також вказують на те, що люди з антисоціальними нахилами, такі як соціопати, часто вдаються до вживання канабісу.

Нове дослідження впливу канабісу

У зв'язку з цим інтерес викликає дослідження вчених з Національного автономного університету Мексики, в якому брали участь 85 регулярних споживачів марихуани та 51 неспоживча. У ході дослідження, яке очолював Сараель Алкаутер, всі учасники пройшли психометричні тести, а потім частина з них функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ).

Канабіс покращує емпатію

Дослідження виявило, що регулярні споживачі марихуани найкраще розуміють емоції інших людей. За допомогою візуалізації головного мозку вчені виявили збільшений функціональний зв'язок між передньою поясною звивиною кори головного мозку та лівою соматомоторною корою у тих, хто вживав канабіс. Ці структури відіграють ключову роль емпатичної реакції.

Однак залишається незрозумілим, про який тип емпатії йдеться: справжнє емоційне або просто інтелектуальне розуміння почуттів інших людей. Вчені також відзначають більш просоціальну поведінку курців марихуани. Можливо, вживання канабісу коригує поведінку у бік більш доброзичливого ставлення.