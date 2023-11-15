Нашли новое положительное влияние каннабиса на людей

Исследование мексиканских ученых показало, что регулярно употребляющие марихуану обычно имеют более высокий уровень эмпатии и способны лучше понимать эмоции других людей.

Несмотря на распространенное убеждение, эмпатия включает в себя не только способность сопереживать и испытывать сочувствие к другим, но и умение понимать эмоции. В психологии существует несколько расстройств, связанных с нехваткой эмпатии.

Также на тему Неожиданный результат: марихуана улучшила течение коронавируса

Нарушение эмпатии

Например, такие расстройства личности, как психопатия, социопатия и, в известной степени, нарциссизм, отличаются нехваткой эмпатии. Некоторые психологи утверждают, что у таких людей часто развит некий "псевдо" вид эмпатии – интеллектуальный. Он связан с умением понимать и различать эмоции других людей с помощью интеллекта, не испытывая соответствующих чувств и эмоций.

Такие люди могут читать малейшие невербальные сигналы и даже имитировать их на своем лице, не испытывая реальных эмоциональных реакций. Наблюдения также указывают на то, что люди с антисоциальными наклонностями, такие как социопаты, часто прибегают к употреблению каннабиса.

Новое исследование влияния каннабиса

В связи с этим интерес вызывает исследование ученых из Национальный автономный университет Мексики, в котором участвовали 85 регулярных потребителей марихуаны и 51 непотребительство. В ходе исследования, которое возглавлял Сараэль Алкаутер, все участники прошли психометрические тесты, а затем часть из них – функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ).

Каннабис улучшает эмпатию

Исследование выявило, что регулярные потребители марихуаны лучше понимают эмоции других людей. С помощью визуализации головного мозга ученые обнаружили увеличенную функциональную связь между передней поясной извилиной коры головного мозга и левой соматомоторной корой у тех, кто употреблял каннабис. Эти структуры играют ключевую роль в эмпатической реакции.

Однако остается непонятным, о каком типе эмпатии идет речь: подлинное эмоциональное или просто интеллектуальное понимание чувств других людей. Ученые также отмечают более просоциальное поведение курильщиков марихуаны. Возможно, употребление каннабиса корректирует поведение в сторону более дружелюбного отношения.