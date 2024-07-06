В Івано-Франківську зі шлунку 6-річної дівчинки видалили кілограм волосся

Лікарі в Івано-Франківську зі шлунку дитини видалили 1 кілограм волосся. До лікарні вона потрапила зі скаргами на відмову від їжі.

Певний час 6-річну Вероніку лікували амбулаторно. Але лікування позитивних результатів не давало.

Дивіться також Чому дітям не можна дозволяти купатись у фонтанах: 6 небезпечних причин

Лікарі часто виявляють тріхобезоари у жінок та дівчаток

Лікарі розповіли, що дівчинка лише відмовлялася від їжі, інших симптомів не було. Аналізи також були в нормі.

Уже після госпіталізації до гастроентерологічного відділення дитині зробили дослідження шлунково-кишкового тракту. Під час процедур лікарі виявили у шлунку Вероніки стороннє тіло, яким виявися тріхобезоар.

Що таке тріхобезоар Тріхобезоар – це чужорідне тіло в шлунку, сформоване з волосся чи рослин. Воно утворюється унаслідок заковтування волосся. Найчастіше такі випадки трапляються з жінками та дівчатками, які мають звичку жувати волосся.

На щастя, маленьку пацієнтку успішно прооперували, а стороннє тіло з волосся було видалено.

Це трапляється частіше, ніж ви могли б подумати. Пильнуйте, щоб ваші діти не їли волосся, бо наслідки можуть бути такими,

– застеріг генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник.