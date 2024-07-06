В Ивано-Франковске из желудка 6-летней девочки удалили килограмм волос
Источник:Тарас Мельник
Врачи в Ивано-Франковске из желудка ребенка удалили 1 килограмм волос. В больницу она попала с жалобами на отказ от еды.
Некоторое время 6-летнюю Веронику лечили амбулаторно. Но лечение положительных результатов не давало.
Смотрите также Почему детям нельзя позволять купаться в фонтанах: 6 опасных причин
Врачи часто обнаруживают трихобезоары у женщин и девочек
Врачи рассказали, что девочка только отказывалась от еды, других симптомов не было. Анализы также были в норме.
Уже после госпитализации в гастроэнтерологическое отделение ребенку сделали исследование желудочно-кишечного тракта. Во время процедур врачи обнаружили в желудке Вероники инородное тело, которым оказался трихобезоар.
Что такое трихобезоарТрихобезоар – это инородное тело в желудке, сформированное из волос или растений. Оно образуется вследствие заглатывания волос. Чаще всего такие случаи случаются с женщинами и девочками, которые имеют привычку жевать волосы.
К счастью, маленькую пациентку успешно прооперировали, а инородное тело из волос было удалено.
Это случается чаще, чем вы могли бы подумать. Следите, чтобы ваши дети не ели волосы, потому что последствия могут быть такими,
– предостерег генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.